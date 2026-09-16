鹿城：新城向上生长 老城向内激活

温州日报 2026-09-16 09:19:10

21幢商务楼宇拔地而起，25幢高标准厂房全面结顶，42个特色文旅院落从老城肌理中生长出来。上半年，鹿城“强城行动”综合排名全市第一。城市更新的逻辑正在改变：不搞大拆大建，向存量要增量。

温州网讯 21幢商务楼宇拔地而起，25幢高标准厂房全面结顶，42个特色文旅院落从老城肌理中生长出来。上半年，鹿城“强城行动”综合排名全市第一。城市更新的逻辑正在改变：不搞大拆大建，向存量要增量。

滨江CBD的天际线不断刷新。截至目前，滨江街道累计建成商务楼宇34幢、约180万平方米，全部建成后可形成433万平方米楼宇空间。上半年全区引进35家总部型企业、81家生产性服务业企业，其他营利性服务业营收增长24.3%。

入驻泰隆御江大厦的企业

“我们坚持一楼一业态，做好招商员，也做好服务员。”滨江街道相关负责人说，从企业注册到审批，街道提供一条龙陪跑服务，还通过摸排走访让楼里的企业互相做生意，打造“生态黏性”。今年滨江商务区招引项目21个，上规企业19家，贝壳浙南区域总部、盒马鲜生温州首店等相继落地。

泰隆御江大厦是鹿城写字楼招租率100%的“天花板”。大厦工作人员林斌介绍，大厦引入星巴克、共享食堂、会议中心、健身中心、私人银行中心和屋顶花园，“场地共享、服务共享，让入驻企业有专属的‘硬件服务链’”。

陈磊在自己办公室欣赏江景

“以前做批发，客户来了空间狭小，企业实力得不到认可。现在搬到新场地后，办公环境大幅提升，无形中增加了客户的好感度。”浙江掌尚智慧科技负责人陈磊去年9月从人民路搬到泰隆大厦，租金高了约40%，但他觉得值。员工陈海新说得更直接：“客户很愿意来新公司喝咖啡、看无敌江景，在这种环境下工作，员工的情绪价值拉满。”

向西看，制造业的空间逻辑也在重写。藤桥镇万丰智能制造产业园25幢高标准厂房全面结顶，万洋科技城首批22幢定制独幢厂房封顶，总建筑面积27.7万平方米。“从拿地到封顶，只用了一年半时间。”项目负责人潘志芳介绍。

“以前租厂房，租金年年涨，设备不敢买、产线不敢扩。现在有了自己的厂房，我们把赚的钱投到研发上去。”优联新材料总经理龚城建说，新厂房投用后年产能预计提升一倍。“过去是‘寄人篱下’，现在有了根，才敢真正往‘智造’方向走。”

如果说楼宇和园区是“向上生长”，那老城区则是“向内激活”。五马街区保护提升工程入选联合国首届“国际城市更新最佳实践”案例，朔门古港考古遗址公园开园，入驻29家青年潮牌店铺。

泰隆御江大厦配套空间

更细微的变化在背街小巷。五马街道首创“拼图式”产权整合模式，并采用设计—采购—施工—运营一体化（EPCO）模式，将项目周期缩短40%，累计盘活10398平方米闲置资产，打造42个特色文旅院落。“传统危房改造，设计和运营是脱节的，我们让主理人提前介入设计环节，空间和业态才能精准匹配。”五马街道相关负责人说。

去年9月，五马街道启动“庭有意思主理人共建计划”，梳理出26处老旧庭院空间公开招募主理人。街道建立“一个主理人、一个服务专班”机制，在证照办理、活动报批、邻里协调等环节提供全程代办服务。回见坊主理人张豪就是受益者，他先将吴百亨故居的一部分老房子翻新成网红咖啡馆，又把另外的院子打造成集酒吧、新中式餐饮于一体的新店。“老房子不能只是修旧如旧，还要让它重新有人气。”张豪说。今年以来，五马街道已开工环城东路78弄2号、瓦市巷140号等特色庭院“微经济”项目8个，在原有基础上新盘活闲置资产1860平方米，招引民间资金1713万元。

老城焕新的同时，老旧小区的居住品质也在同步提升。鹿城区住建局数据显示，“十四五”期间，鹿城累计启动老旧小区改造131个，惠及近4万户居民；累计完成1871台住宅老旧电梯更新，体量居全省第三、全市第一。危旧房治理方面，鹿城创新推出以“幢”为最小申请单位的“以旧换新”模式，5个试点项目签约率达97.1%。这其中，13年未能解决的谢池巷81号危旧房已完成置换并启动解危改造。

从楼宇拔节到老城焕新，从“数据得地”到“拼图式”整合，鹿城正在用一场系统性的空间重构，让城市长出新产业、新生活、新气象。

记者手记>>>

城市更新，先要“情绪价值拉满”

采访时，我一直在想陈海新那句话：“客户很愿意来新公司喝咖啡、看无敌江景，在这种环境下工作，员工的情绪价值拉满。”无独有偶，回见坊主理人张豪需要给自己的办公室上锁，就是因为这个房间设计得太有“味道”，总被朋友“霸占”。

过去谈城市更新，算的多是经济账——多少平方米、多少企业、多少税收。这些固然重要，但陈海新和张豪给了另一个视角：更新之后的空间，能不能让人产生好感？员工愿不愿意待，客户愿不愿意来，主理人愿不愿意扎根？

五马街道的“拼图式”改造，本质上也是在创造情绪价值。那些老庭院能吸引主理人，不是因为它“新”，而是因为它“旧得有味道”。张豪在吴百亨故居开咖啡馆，看中的是那面墙上的光影、那扇窗外的烟火气。这种感受，新盖的商场给不了。

企业愿意为40%的租金溢价买单，是因为空间带来了附加值——客户的好感、员工的自豪感、生意场上的第一印象。这些看不见的东西，往往比看得见的硬件更重要。

城市更新做到最后，拼的不是资金和技术，而是对人心的理解。空间让人舒服了，人自然愿意来；人来了，生意和活力也就来了。对此，鹿城深谙其道。

来 源：温州日报

原标题： 从“新”看鹿城系列报道 ③ 城市更新：新城向上生长 老城向内激活

记者 黄伟 鹿城融媒记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com