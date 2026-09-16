温州日报 2026-09-16 09:19:11

乐清市乐资富融科创产业园交付百余日以来，出租率达60%，17家企业签约入驻，交付面积近7万平方米。

温州网讯 乐清市乐资富融科创产业园交付百余日以来，出租率达60%，17家企业签约入驻，交付面积近7万平方米。

近日，走进位于乐清南岳镇的乐资富融科创产业园，14幢现代化生产研发车间整齐排列，综合办公楼玻璃幕墙映着海港天光。车间内，部分企业已投产，机器低鸣，装修声、设备调试声交织，让这片曾经沉寂的区域充满生机。

“安心，是我最主要的感受。”浙江邦固汽车零部件有限公司负责人卢乐杰说。原先企业租赁厂房，受到的限制很大，他一直关注着园区的建设进度，在园区招引后第一时间入驻开工。特别是经历近期的三次台风，看到执勤人员深夜巡逻、挨户排查，他感慨：“当初搬过来，这个选择没做错！”这句朴素的话，道出了不少入驻企业的心声。

企业愿意来，更须留得住。南岳镇打出“镇—村—企”三级联动服务牌，把服务做到企业心坎上。园区原道路无官方标准地名，企业无法完成工商注册。镇里第一时间牵头召集地名办、第三方机构，将原道路正式命名为“融创路”，并开通绿色通道，出具合规证明，帮助企业完成注册变更。镇里还提供登记、审批衔接、政策咨询、装修协调等管家式服务，让企业“拎包入驻、轻装上阵”。

“企业的事，就是我们的事。”南岳镇相关负责人介绍，镇里联动周边村社，帮助入驻企业就近招工，让村民在家门口分享发展红利。安全生产上，开展“135”消防应急演练，联合第三方每月排查隐患；常态化开展“一心一意”助企服务和“政企直通车”等活动，台风期间镇企联合全员巡查、值守，及时处置漏水等险情，让企业安心放心。

“我们坚持‘优中选优’，优先引进高新、高质量和创新型企业。”园区运营方负责人表示，园区正锚定现代化科创综合产业平台定位，加快谋划“智慧+绿色”双轮升级。目前，“科投智享”小程序正在开发，将整合监控、道闸等硬件设施，规划物业报修、共享会议室、校企合作、科技成果转化、设备共享等功能模块，让企业足不出园就能对接资源。与此同时，园区计划对接温州大学、温州理工学院、西安交通大学等高校，共建实习实训和研学基地，并开展“订单式”技能培训，定向输送铲车工、焊工等产业工人。

来 源：温州日报

原标题： 乐资富融科创产业园跑出产业集聚加速度 交付百日出租率达六成

记者 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com