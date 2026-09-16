温州日报 2026-09-16 09:19:11

作为浙江省托育教育一体化改革试点区，龙湾区今年聚焦产业人才托育供需错位痛点，探索推出“企托无忧”全链改革举措，将托育服务延伸至企业“家门口”，有效破解双职工家庭“带娃难”问题。目前，该改革已服务产业人才家庭710户，职工满意度达99%。

温州网讯 作为浙江省托育教育一体化改革试点区，龙湾区今年聚焦产业人才托育供需错位痛点，探索推出“企托无忧”全链改革举措，将托育服务延伸至企业“家门口”，有效破解双职工家庭“带娃难”问题。目前，该改革已服务产业人才家庭710户，职工满意度达99%。

清晨7点30分，浙江长江汽车电子有限公司员工陈美玲目送2周岁的女儿走进龙湾区滨海第二幼儿园，便快步走向500米外的公司上班。“托育班作息和上下班时间一致，还能通过小程序实时了解孩子动态，工作更安心。”陈美玲说。作为双职工家庭，此前老人无法帮忙带娃曾是夫妻俩最头疼的难题，企业门口的托育班让她实现了工作家庭两不误。

龙湾是温州的工业大区，外来人口占比超55%，企业职工托育需求迫切。2025年该区获批浙江省托育教育一体化改革试点区，将学前教育触角从3至6岁向下延伸至2至3岁。在此基础上，今年该区启动“企托无忧”全链改革，提出“把托育班办在离企业最近的地方”，以托育服务破解产业人才后顾之忧，助力地方留才。

目前，龙湾已有5所公办幼儿园开设企业托育班。其中，周边企业集聚的滨海第二幼儿园开设2个托育班，接收40名幼儿，教师均持有托育证和教师资格证；永兴街道中小微企业园区的和悦幼儿园设立园区托育班，单班容纳20人，面向周边企业职工开放，实现“一园辐射多企”，还定期组织幼儿走进园区企业参观，拓宽成长视野。

同时，龙湾区教育局联合卫健部门组建爱心流动站，实行企业按需预约、中心统筹派单，变“坐等上门”为“主动上门”，提供育儿咨询、亲子早教、入户指导等菜单式公益服务，已走进社区开展多场亲子活动。

为打消家长顾虑，龙湾依托“温州三朵云”平台迭代升级，打造云呵护、云慧玩、云管家应用场景，通过智能床垫监测睡眠、餐盘摄像头分析饮食等五大场景数据采集，推动保育从“经验判断”走向“循证施策”。家长通过“云呵护”小程序即可实时察看孩子在园情况，目前该模式已在10所幼儿园试点。

托育要“有托”，更要“优托”。该区还创建“幸福湾托育”品牌，成立托育教育一体化研究中心及五大片区十大核心园，组建研究员与指导师“双师智囊团”赋能教师成长，已开展11期专题培训，全区托班教师100%持有托育证，区域托育人才储备库覆盖率达85%。

据了解，下一步龙湾将探索托育服务向下延伸至1.5岁，进一步扩大服务覆盖面，辐射更多企业员工子女。

来 源：温州日报

原标题： 把托育班办到企业门口 龙湾“企托无忧”破解产业人才带娃难

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 李希赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com