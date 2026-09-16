中国永嘉微信公众号 2026-09-16 09:19:12

中秋临近，月饼市场持续升温。在温州永嘉，一款“不能吃”的木雕月饼火热出圈，上线以来已补单6次，今年销量突破2000余套。这款融合永嘉木雕非遗工艺的文创产品，以多功能实用设计赋予传统月饼全新的节令内涵与时代价值。

在永嘉木主木雕工作室，一批“木雕月饼”正在加紧赶制。工作台上，一枚枚圆润饱满的木雕月饼整齐排列，淡雅的崖柏木香弥漫四周。“今年销量较往年大幅增长，目前我们优先排产、加班赶工，全力保障节前订单交付。”工作室管理主任夏晓庄介绍。

崖柏天然纹理与色泽酷似月饼，独具特色。自2018年起，工作室以此为创作灵感，陆续推出中秋仿真木雕月饼、月饼木雕储物盒套装、月饼香薰盒套装等系列产品，目前已迭代研发至第四代。每套木雕月饼雕刻七种不同的吉祥图案，承载中秋团圆、祈福纳祥的美好寓意。产品虽不可食用，却凭借精致工艺与实用功能，收获众多消费者青睐。“从初代仿真摆件，到如今兼具实用与潮流属性的文创产品，我们不断创新升级，也吸引了越来越多年轻消费群体。”夏晓庄说。

从传统观赏样式到多功能创新设计，从节令符号到日常好物，永嘉木雕月饼的热销出圈，既折射出大众文化消费、品质消费的升级趋势，也为非遗文创活化传承开辟了新路径。传统木雕工艺融入现代生活场景，让中秋节令祝福得以长久留存，让古老非遗真正焕发新生、活在当下。

来 源：中国永嘉微信公众号

原标题： 已补单6次！温州这款不能吃的“月饼”火了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com