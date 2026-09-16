温州都市报 2026-09-16 09:19:12

9月15日，2026年度温州文化艺术发展基金项目申报启动。全市文艺创作生产单位和文化文艺工作者可围绕七大方向策划申报，重点资助主题文艺、瓯越文化、新大众文艺、网络文艺等优质选题和精品项目。

温州网讯 9月15日，2026年度温州文化艺术发展基金项目申报启动。全市文艺创作生产单位和文化文艺工作者可围绕七大方向策划申报，重点资助主题文艺、瓯越文化、新大众文艺、网络文艺等优质选题和精品项目。

七大方向锚定时代命题与瓯越特色

此次申报围绕七个方向展开：聚焦新时代新征程新气象，弘扬社会主义核心价值观；聚焦革命历史题材，用好用活“温独支”“红十三军”“海霞女子民兵连”等红色资源；聚焦坚守中华文化立场，弘扬中华优秀传统文化；紧扣“十五五”开局之年、纪念中国工农红军长征胜利90周年、建党105周年、建军100周年、改革开放50周年、“四千精神”在温州的生动实践等重要节点；聚焦市域治理现代化、展示中国特色社会主义制度优越性；围绕共同富裕示范区样板城市、“千年商港，幸福温州”定位；深挖瓯越、山水、民族文化资源，放大“瓯”“古”“名”价值，围绕宋韵文化、永嘉学派文化等构筑传统文化生态圈。

六大类别覆盖文艺创作全链条

资助类别包括文学类、舞台艺术类、广播影视艺术类、视觉艺术类、电影类，以及文化人才培养、传播交流推广类。

文学类：涵盖长篇小说、长篇纪实文学（含非虚构）、网络文学创作出版、中短篇小说、诗歌集、散文集、报告文学、儿童文学等结集出版，电影、影视剧、短剧等剧本创作，以及文艺评论集、评论类作品、评论类著作等结集出版。

舞台艺术类：包括大型舞台剧和作品创作，以及小型剧（节）目和作品创作。

广播影视艺术类：涵盖电视剧、电视动画片、电视纪录片、网络剧、微短剧、网络动画片、网络纪录片、网络综艺、广播剧等。

视觉艺术类：包括视觉艺术新作品创作和主题创作工程及展览项目。

电影类：包括院线电影（含虚拟现实电影、动画电影）、网络电影等优秀国产影片创作生产，以及优秀国产影片传播推广。

文化人才培养、传播交流推广类：聚焦人才孵化项目，以及优秀文艺作品出版、宣传、巡演、巡展或引进国内外优秀文艺作品在温出版、播放、演出、展览等项目。

申报须经组织单位推荐

艺术类项目申报主体为在温州市注册的法人单位和其他组织（不含机关性质的法人），温州市户籍或取得温州市居住证一年以上的中国公民；受聘、就读于温州市内文化艺术机构、单位和高等院校且聘期、学籍一年以上的文化艺术工作者。

工作、生活在外地的非温籍作者创作温州题材作品，在明确今后奖项归属为温州的前提下，可申请资助。其他自主创作、委约合作的温产项目，且项目荣誉归属温州的单位与机构，经温州市级机关法人单位资格审查并出具推荐意见也可申报。

文化人才培养类项目申报主体为温州市级机关法人单位；传播交流推广类项目申报主体为温州市级机关法人单位、事业单位。

于10月15日前完成报送

申报主体须按要求填写《温州文化艺术发展基金项目资助申报表》，并根据各专业门类具体通知要求提供证明材料。

各组织单位应于10月15日前完成对申报主体提交纸质申报材料的审核，并汇总报送市委宣传部文艺处，逾期报送不予受理。提交纸质材料时，还须提交1个汇总U盘，每个U盘内以各门类命名文件夹，包含相应汇总表和项目材料，汇总表以Excel格式提交。材料寄送请以邮政快递（EMS）方式投递，地址：温州市鹿城区绣山路321号温州市委宣传部文艺处，联系电话：88962158、88966082，电子邮箱：wzxcbwenyichu@163.com。申报材料不予退还。

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来 源：温州都市报

原标题： 文艺创作者，来领“加油包”！2026年度温州文化艺术发展基金项目申报启动

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com