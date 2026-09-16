中新网述评｜温州创新，不止于“一港五谷”

中国新闻网 2026-09-16 09:19:12

2026民营经济创新发展大会近日在浙江温州落幕，人们再次聚焦这方“中国民营经济重要发祥地”的创新活力。2025年，温州以6.1%的增速实现GDP10213.9亿元，成功进阶万亿级城市。今年上半年，该市科技创新投入同比增长14%，居浙江省第一位。

2026民营经济创新发展大会近日在浙江温州落幕，人们再次聚焦这方“中国民营经济重要发祥地”的创新活力。

地处浙江南翼，温州正积极“续写创新史”。2025年，温州以6.1%的增速实现GDP10213.9亿元，成功进阶万亿级城市。今年上半年，该市科技创新投入同比增长14%，居浙江省第一位。

数据的背后，是一个传统制造大市向“创新之城”的深刻转型。而“一港五谷”，正是观察这场变革的最佳窗口。

所谓“一港五谷”，即中国(温州)数安港、中国眼谷、中国基因药谷、国际云软件谷、中国(温州)新光谷与中国(温州)智能谷。它绝非简单的物理空间组合，而是温州因地制宜培育新质生产力的核心战略体系。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在大会上表示，民营企业强化科技创新和产业创新融合，已经成为建设现代化产业体系的重要力量。广大民营企业要筑牢产业根基，在加强基础研究、提高原始创新能力上持续用力；要抢占产业制高点，在培育未来产业、开辟新领域新赛道上敢闯敢试。

这番论述，明确了广大民营企业创新的方向。而在温州，“一港五谷”正是政企携手“续写创新史”的生动注脚。

9月9日，2026民营经济创新发展大会在浙江温州开幕。王刚 摄

温州创新，不止于“一港五谷”，更在于把本土禀赋转化为内生动力。

创新不是无源之水，必须扎根于本土。温州的聪明之处就在于“就地取材”，让老树发新芽。

落户数安港的浙江回车科技有限公司，将脑机接口研发与瓯海本地眼镜制造优势结合，开发出热销欧美的AI眼镜。中国眼谷依托温州医科大学眼视光学优势学科，诞生了全球首个经鼻眼底显微手术导航系统、全国首家人工视网膜医学芯片公司。在智能谷，“ShoesAI系统”为传统鞋业降本增效，工业互联网平台服务汽摩配产业，让老产业在数字浪潮中焕发新生。

这些立足自身基因的创新，正让温州的产业蝶变具备生生不息的源泉。

而“就地取材”的逻辑，也正在从“一港五谷”的点上突破，向整座城市的面上铺开。

自2022年起，温州连续5年以创新发展为主题召开“新年第一会”。去年温州全面启动“创新温州八大工程”，构建“5+5+N”现代化产业体系——电气、鞋业、服装、汽车零部件、泵阀五大传统优势产业，新能源、智能经济、新材料、智能装备、生命健康五大新兴主导产业，以及眼脑健康、生物制造、量子信息、低空经济等未来产业。

抢占人工智能赛道，温州也是“快人一步”。2025年9月，温州挂牌成立全国首个地级市人工智能局，该市已遴选培育700余名AI行业翻译官，DeepSeek大模型、鸿蒙技术培训已覆盖近万家规上企业。

2026年上半年，温州规上工业增加值同比增长11.4%，已连续10个月位列浙江省第一；数字经济核心产业制造业和高技术产业增加值增速分别达23.4%和19.6%。

温州创新，不止于“一港五谷”，更在于以真实场景牵引技术落地。

再好的技术若脱离场景，便只是空中楼阁。温州160万户市场主体，为前沿科技提供了天然的“试验田”——传统产业的真实痛点，恰恰成了新技术的爆发点。

在新光谷，面对温州泵阀、装备制造产业对高精度加工的迫切需求，大科激光打破了国外在万瓦级光纤激光器领域的技术垄断；在中国基因药谷，面对老龄化人口及临床营养干预的需求，“科研—临床—产业”的闭环让特殊医学用途配方食品有了最佳试炼场。

这种“以市场换技术、以应用促研发”的模式，正在温州全域加速铺开。

在乐清，正泰集团依托电气产业集群的深厚积累，将传统低压电器与物联网深度融合，打造“未来工厂”，实现从“卖产品”到“卖解决方案”的跨越；在瑞安，华峰集团以新材料研发为支点，撬动氨纶、聚氨酯产业链向高端化延伸，产品打入全球头部车企供应链；在平阳，智能制造装备产业园集聚了一批专精特新企业，将本地传统机械制造产业转化为精密装备“新名片”。

从“一港五谷”的“点”，到各县域特色产业的“线”，再到全域创新生态的“面”——温州正在构建一张覆盖城乡、贯通上下游的创新网络。这张网的每一个节点，都锚定着真实的市场需求；每一条连线，都流淌着技术与产业的深度融合。

9月8日，在位于浙江温州的中国眼谷，参观者体验先进设备。王刚 摄

温州创新，不止于“一港五谷”，更在于用制度供给破解发展瓶颈。

新赛道的竞争，核心是制度环境的竞争。数字经济时代，面对数据要素“不敢共享、不会共享、不愿共享”三大行业难题，数安港率先“立规矩”。

短短四年间，温州累计出台30项基础制度，厘清数据合规、权属界定、交易流程、安全治理等问题，并首创“五位一体”司法保障体系，为数据流通建起“安全网”。

国际云软件谷则推行算力按需供给、弹性付费，并推出“首席法务经理”驻园制度，让小微创新主体“轻装上阵”。

“一港五谷”的制度创新，正是温州全域制度供给的生动印证。

自2018年开展“两个健康”创新探索以来，温州已实施245项改革举措，累计50项制度成果、93项改革举措在全国、浙江全省推广。2024年，《温州市民营企业科技创新促进条例》实施，成为全国首部专门为民营企业“量身定制”的科技创新法治支撑。

回过头看，“一港五谷”不是孤立的物理空间，而是一片共生的创新雨林——本土禀赋、真实场景、制度保障、全球视野在这里交汇耦合，数据、人才、资本高效流动，传统产业与前沿科技相互滋养。目前，“一港五谷”已聚集企业超4500家，吸引青年人才超4万人。

当创新成为一种生态，发展便拥有了不竭的源泉。

正如浙江省委常委、温州市委书记张振丰在大会致辞时所言，“企业家、创新创业者稳居城市‘C位’，重商亲商安商护商刻在城市基因里。”

来 源：中国新闻网

原标题： 中新网述评｜温州创新，不止于“一港五谷”

记者 项菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com