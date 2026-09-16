温州都市报 2026-09-16 09:19:12

9月15日，2026“楠溪江·彩花谷”全国农村大联动门球交流赛在永嘉县鹤盛镇岩上村开幕。来自上海、江苏、山东、江西、陕西、浙江等10个省市的43支代表队、300余名门球运动员齐聚楠溪江畔，展开为期三天的角逐。

温州网讯 9月15日，2026“楠溪江·彩花谷”全国农村大联动门球交流赛在永嘉县鹤盛镇岩上村开幕。来自上海、江苏、山东、江西、陕西、浙江等10个省市的43支代表队、300余名门球运动员齐聚楠溪江畔，展开为期三天的角逐。这是近年来温州举办的规模最大的门球赛事之一。

本次比赛分两个阶段进行，第一阶段采用分组循环赛，决出小组名次，第二阶段采用淘汰赛及淘汰附加赛决出名次，最终录取前16名并设立奖金。赛场上，参赛选手神情专注、沉着应对，精准研判局势，俯身瞄准、把控力度、挥杆击球，动作娴熟连贯、干脆利落。

永嘉岩上村依偎楠溪江，毗邻龙湾潭、石桅岩两大景区，风光旖旎。村中门球基地内，四片标准化草坪门球场沿江排开，绿茵如毯。美丽的楠溪江从球场旁静静流过，击球声与潺潺水声交织，构成一幅动静相宜的乡村体育画卷。

中国门球协会负责人在开幕式上表示，全国农村大联动门球交流赛是一项面向农村地区及广大门球爱好者的全国性群众体育赛事，近年已连续举办多届，成为推动全民健身、促进跨地域交流的重要平台。此次参赛队伍中既有来自各地乡村基层的代表队，也有高校和中学代表队的身影，充分彰显了门球运动跨越年龄与地域的独特吸引力。“门球不仅是竞技，更是一种健康生活方式。希望大家做门球的宣传员和播种机，把这项运动的乐趣带回各自的社区、校园和乡村，让门球之花在更多地方生根发芽。”

永嘉县文广旅体局负责人介绍，永嘉门球群众基础扎实深厚，全县已建成标准化草坪门球场102片，数量连续多年位居全国县城首位；门球队伍90多支，在册会员近千人，先后承办各级各类门球赛事100多场，门球运动覆盖17个乡镇，乡镇普及率达86%。此次全国赛事的举办，将进一步擦亮永嘉门球特色赛事IP，持续放大“体育+文旅+乡村振兴”叠加赋能效应。

门球运动起源于日本，由“槌球”运动衍生而来，上世纪80年代传入我国，规则简单、轻松有趣。门球讲究战术配合与精准力度控制，既考验脑力也活动筋骨，对体能要求不高，尤其适合中老年群体，同时正吸引着越来越多中青年和青少年参与，被誉为“全生命周期的运动”。

本次赛事由国家体育总局社会体育指导中心、中国门球协会主办，温州市体育局、永嘉县人民政府、浙江省门球运动协会承办。

来 源：温州都市报

原标题： 这场全国门球大赛在永嘉开幕！43支队伍角逐16强

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com