鹿城疾控 2026-09-16 09:19:13

为守护重点人群身体健康，今年国家及浙江省面向60周岁及以上老年人和义务教育阶段中小学生推出免费流感疫苗接种政策，鹿城区将于9月16日启动流感疫苗免费接种工作，为 “一老一小” 筑起健康防护墙。

秋冬季节是流感高发期，流感传播速度快，极易在校园引发聚集性疫情；老年人感染流感后出现重症和死亡风险增高。为守护重点人群身体健康，今年国家及浙江省面向60周岁及以上老年人和义务教育阶段中小学生推出免费流感疫苗接种政策，鹿城区将于9月16日启动流感疫苗免费接种工作，为 “一老一小” 筑起健康防护墙。

1、认清流感：和普通感冒不是一回事

流行性感冒（简称“流感”）是流感病毒引起的急性呼吸道传染病，属于我国法定丙类传染病。流感与普通感冒最大的区别是病原体不同。流感起病急、症状重、传染性强，除呼吸道症状外，常伴有高热、头痛、肌肉关节酸痛等全身症状，严重时可引发肺炎、多器官损伤等危重并发症；而普通感冒以咽痛、鼻塞、咳嗽等呼吸道局部症状为主，全身症状较轻，极少出现严重并发症。

接种流感疫苗，是目前公认预防流感最简便、最经济、最有效的手段。

2、守护“一老一小”：流感接种别忽视

根据国家和浙江省相关政策，遵循“知情同意、愿接尽接”原则，在今年年底前符合条件的人群可免费接种1剂次流感疫苗，免费疫苗数量有限，先到先得，打完即止！

60周岁及以上（即出生日期在1966年12月31日之前），知情同意、无流感疫苗接种禁忌的老年人；

义务教育阶段中小学生，无流感疫苗接种禁忌。

上述重点人群外，其他有接种需求的群众，也可自愿、自费接种流感疫苗。

3、划重点

去年打过，今年为何要重新打？流感病毒变异很快，每年流行的毒株都可能与往年不同，流感疫苗接种后产生的保护性抗体水平会随时间推移而逐渐衰减。因此，每年接种流感疫苗是维持有效防护的必要措施。

有基础疾病的老年人，身体状况稳定即可接种；处于发热、急性疾病发作期，请暂缓接种。接种流感疫苗可有效降低流感带来的重症、住院风险。

通过学生群体接种，构建校园免疫屏障，减少校园流感聚集性疫情，既保护孩子少生病少缺课，也减少家庭内病毒传播风险。

接种疫苗请携带身份证或接种证。接种前如实告知医生健康状况和过敏史。接种完成后，务必在接种门诊留观 30 分钟后再离开。

未成年学生须在家长（监护人）带领下进行接种，行动不便的老年人建议由家属陪同前往。

来 源：鹿城疾控

原标题： 先到先得！2026年鹿城区“一老一小”流感疫苗免费接种开始了

本文转自：温州新闻网 66wz.com