温州都市报 2026-09-16 09:19:13

近日，备受关注的温州本土年代剧《温州女人》进入紧张筹备阶段，众多本土力量主动助力剧集拍摄。永嘉弹棉制作技艺非物质文化遗产传承人徐晓兵主动联系剧组，无偿出借多套珍藏的古旧弹棉器具，希望用原汁原味的老物件，还原温州往昔岁月，助力剧集真实复刻时代风貌。

温州网讯 近日，备受关注的温州本土年代剧《温州女人》进入紧张筹备阶段，众多本土力量主动助力剧集拍摄。永嘉弹棉制作技艺非物质文化遗产传承人徐晓兵主动联系剧组，无偿出借多套珍藏的古旧弹棉器具，希望用原汁原味的老物件，还原温州往昔岁月，助力剧集真实复刻时代风貌。

徐晓兵是土生土长的永嘉人，家族四代深耕弹棉行业，如今仍在永嘉县城经营棉胎加工生意。此次他倾情出借的道具皆是保存完好、极具年代价值的老物件，涵盖明朝弹花弓与弹棉槌、清代人力脚踏式弹花机、解放初期铁架弹棉机、磨盘及老旧杉木弹弓等，跨越数百年时光，完整见证了永嘉弹棉技艺的发展历程。在徐晓兵看来，这些老器具不仅是家族传承的技艺载体，更是温州百姓闯荡创业的时代缩影。

清代人力脚踏式弹花机

永嘉素有“七山二水一分田”的地貌特征，山多田少的生存环境，造就了永嘉人敢闯敢拼、吃苦耐劳的品性。上世纪七八十年代，弹棉花是无数温州人养家糊口的核心手艺，大批永嘉弹棉郎挑着行囊、奔走四方，足迹遍布全国。更鲜为人知的是，闻名全国的“东方第一大纽扣市场”——永嘉桥头纽扣市场，最初正是由这群走南闯北的弹棉郎开创的。

坊间流传着一段经典创业佳话：上世纪70年代末，桥头两名在外谋生的弹棉郎，在苏州一家纽扣厂的废料堆中发现废弃纽扣，便将色彩斑斓的纽扣带回桥头摆摊试销，意外打开了销路。还有一种说法是，最先从事纽扣购销的桥头人，名叫叶克林、叶克春，原来也是弹棉郎。外地偶尔有人掮纽扣来卖，他俩看到纽扣摊生意颇好，便悄悄地把纽扣弄到桥头卖，收获颇丰。弹棉郎顺势转型，深耕纽扣购销生意。在他们的启发下，“纽扣大王”王碎奶也嗅到了商机，跟风入局，带领小小的纽扣地摊逐步成型、壮大。1983年，永嘉桥头纽扣专业市场正式获批成立，成为全国首个农村专业小商品市场，彻底改写了小镇命运，而最早一批温州供销员，大多都是从走四方的弹棉郎转型而来。

解放初期的铁架弹棉机及磨盘

正是知晓这段弹棉郎孕育纽扣产业的本土发展史，又了解到《温州女人》剧中包含永嘉纽扣大王王碎奶的创业故事，徐晓兵笃定这些老旧弹棉器具能为剧集增色，精准还原温州初代创业者的奋斗底色与时代背景。

作为“温州家人”系列剧集的全新女性篇章，《温州女人》接续《温州一家人》《温州两家人》《温州三家人》的创作脉络，聚焦温州女性创业征程，已入选浙江省“十五五”影视剧创作重点选题，预计2026年第四季度在温州开机，2027年正式开播，献礼改革开放五十周年。

该剧暂定30集，全程在温州取景拍摄，主创与演员阵容实力雄厚。故事始于1976年，以两位温州女性的创业轨迹为主线，讲述她们从偷偷跑供销、摆地摊起步，历经地下作坊摸索、挂户经营转型，从制作校徽、饭菜票到创办鞋厂，在时代浪潮中抢抓机遇、抱团发展的励志故事。剧中完整还原了温州皮鞋从饱受争议的“星期鞋”，到杭州武林门一雪前耻、站稳全国市场的逆袭历程，深刻展现了温州民营经济萌芽、成长、壮大的峥嵘岁月。

《温州女人》概念海报

剧集剧情取材于温州百位女性创业者的真实经历，王碎奶、章华妹等耳熟能详的温州创业女性事迹，都将在剧中得到艺术呈现。作品以女性独特视角，生动诠释了温州“四千精神”，刻画了温州女性如榕树般扎根瘠土、坚韧生长、抱团共生的奋斗形象，书写了草根奋斗、女性互助、时代逐梦的热血篇章。

为真实还原上世纪70到90年代的温州风貌，剧方现面向广大热心市民征集具有温州特色的代表性场景、老物件、传统美食等素材。欢迎市民踊跃推荐，共同参与这部属于温州人自己的电视剧，讲好精彩纷呈的温州故事。请将内容（简要文字描述或者图片）发至邮箱yechenlin@zhengxu.net，邮件标题：《温州女人》老物件/传统美食/代表性场景，并留下联系电话，一经采用剧方将在片尾专致谢意。

来 源：温州都市报

原标题： 非遗器具助力年代剧拍摄！《温州女人》剧组向全市征集老场景、老物件、老美食

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com