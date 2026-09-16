温州日报 2026-09-16 09:19:13

近日，鹿城区藤桥镇发生一起盗窃案。不同于常见偷整车或是只盗电瓶的作案手法，作案人手法老到，拆解过程没有磕碰损坏其他车体部件，一看就是行家里手。这桩反常的盗窃案背后，究竟藏着什么荒唐算盘？

温州网讯 电动车明明就停在家门口，车架完好无损，可电机、电瓶、后轮胎整套关键配件却不翼而飞。近日，鹿城区藤桥镇发生一起盗窃案。不同于常见偷整车或是只盗电瓶的作案手法，作案人手法老到，拆解过程没有磕碰损坏其他车体部件，一看就是行家里手。这桩反常的盗窃案背后，究竟藏着什么荒唐算盘？

藤桥的张先生近日准备骑电动车外出，走到停车点瞬间愣住。车子依旧停放在原先位置，可后轮、电瓶、电机已经不见踪影，只剩一副空荡荡的车架。一头雾水的张先生随即前往鹿城公安分局藤桥派出所报案。

接警后，办案民警也感到十分蹊跷。日常电动车盗窃案件，窃贼大多直接骑走整车，或是专偷高价值的电瓶。像这样精准拆卸电机、后轮配件的情况并不多见。从现场痕迹来看，车辆无暴力撬动痕迹，其余零部件保存完好，可见作案人熟悉电动车内部构造，作案目标十分明确，专门奔着特定配件而来。

民警立即调取周边公共视频开展侦查，很快锁定两名嫌疑人王某、贺某，并顺利将二人抓获归案。到案后，二人如实供述了作案经过。王某是丽水青田的一名外卖骑手，电动车就是他谋生的重要工具。不久前，他的外卖车电机损坏，咨询维修后得知，换一个全新电机需要七八百元。

每日风里雨里奔波跑单，想到要掏出这笔不小的维修费，王某十分心疼，遂打起了歪主意：不如外出偷一辆适配的电动车，拆下现成电机给自己的车使用。担心独自作案风险太高，王某便拉拢同事贺某一同参与。他向贺某画下大饼，吹嘘自己跑外卖经验丰富，掌握不少接单诀窍，只要陪自己跑这一趟，回去就带着贺某多接单、多赚钱。贺某被其说辞蛊惑，稀里糊涂答应入伙。

随后，二人从青田一路来到藤桥，沿街打量停放的电动车，寻找能够匹配王某车辆的目标，发现张先生的电动车正好适配，两人马上分工配合：贺某负责在周围来回走动望风，王某凭借对车辆结构的熟悉，熟练拆解部件。整套动作一气呵成，取走电机、电瓶、后车轮后，二人带着赃物逃离现场，将空车架留在原地。

警方提醒：切莫因贪图省钱心存侥幸，为一己私利触碰法律红线。市民停放电动车，尽量选择监控覆盖区域。

来 源：温州日报

原标题： 为省几百元维修费 外卖骑手跨市作案

记者 杜一川 通讯员 张海媛

本文转自：温州新闻网 66wz.com