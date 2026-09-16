温州晚报 2026-09-16 09:19:14

海螺湾冲浪

油罐咖啡

雾城滑翔伞

温州网讯 “我去过舟山岛、福州的平潭岛，只有苍南的海是有层次感的蓝。”昨天，来自绍兴的游客孙女士给出好评。好评的背后，是对苍南168黄金海岸线生态颜值、业态活力的肯定。苍南县文化和广电旅游体育局统计显示，这条自2023年开通的生态廊道，为沿线老百姓提供了约2万个就业岗位。碧海金沙正变成村民家门口的“共富饭碗”。

“把咖啡店开到海边，是我做过最正确的创业。”赤溪镇园屿村“円予·海”民宿主理人林贤利是一名摄影师，因行业受冲击，来村里散心，立马被这片海治愈。他将村里闲置的老小学改造成咖啡民宿，一楼是咖啡店，二楼是住宿。去年五一开业，仅半年，咖啡店50万元投资就已收回，预计今年10月整个民宿即可回本。今年，他又将老村委会改成餐厅，不仅生意红火，还给村里的渔哥渔嫂们带来了额外增收。

“一天能赚四五百。”66岁的老渔民杨合谨说，他们退休了的老渔民平时就赶着退潮时间捡海货，以前都要骑半个小时的三轮车到马站卖，如今直接送到餐厅，按市场价拿钱。渔嫂邢建平在餐厅做服务员，每个月工资到手有4000元，还包吃，家庭年收入基本翻了一番，如今有10万元左右。

“过去是靠海吃海，如今是看海吃海。”园屿村党支部书记阮允用说，自从168黄金海岸线开通之后，村里明显有了改变。3年前园屿村道路狭窄、路灯昏暗、基础设施原始，常住人口不到200人，其中老龄化占比约60%。而如今村里焕然一新，常住人口有300多人，其中20人还是返乡就业的年轻人，他们的归来让村里的业态更加多元化：有“船老大的女儿小熹”在做海货直播，有13家民宿营业中，有9艘休闲渔船，村集体年收入从3年前的20万元增加到50万元。

“在168黄金海岸线上，村民们都是我们的合伙人。”苍南县旅投集团副总经理方畛萍说，海岸线上，国企搭台、村集体出资源、主理人运营，三方各展所长、共同致富。龙台背咖啡项目约定利润15%返还村集体，雾城月亮湾片区首年村集体分红90万元，沙滩太阳伞租赁项目每年支付村集体30万元……傍晚的海岸线镀着一层金色，一半铺在海面上“闪”，一半在共同鼓起的腰包里“响”。

来 源：温州晚报

原标题： “村民们都是我们的合伙人” 168黄金海岸线3年串起2万个共富饭碗

记者 赵琼 傅芳芳 苍南县委宣传部供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com