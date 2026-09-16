一家四代接力从军，“00后”小伙暂缓上大学先赴军营

温州晚报 2026-09-16 09:19:00

9月16日，瑞安18岁小伙子郭翌成收拾行囊，离家千里奔赴军营，开启军旅生涯。今年高考顺利考上大学后，他却选择延迟入学，先入军营。算上他，郭家四代人跨越七十余年相继从军。代代相传的军营生活与朴素家风，让参军成了这个家族自然而然的青春选择。

郭翌成与祖父（右一）、父亲（左一）和妹妹合影

郭翌成的曾祖父

温州网讯 9月16日，瑞安18岁小伙子郭翌成收拾行囊，离家千里奔赴军营，开启军旅生涯。今年高考顺利考上大学后，他却选择延迟入学，先入军营。

算上他，郭家四代人跨越七十余年相继从军。代代相传的军营生活与朴素家风，让参军成了这个家族自然而然的青春选择。

家风润物无声

少年早定从军之志

在同龄人忙着憧憬大学生活时，郭翌成早已给自己的青春定下方向：先入军营，淬炼成长。今年高考，他顺利考入南京理工大学泰州学院软件工程专业，手握录取通知书，他却毅然选择延迟入学，踏上军旅征程。

9月15日，记者联系到郭翌成时，他正在役前教育基地里整理内务，为第二天奔赴军营做准备。

他告诉记者，这份选择并非一时冲动，而是多年潜移默化的结果。

他说，自己初三时曾成绩波动、状态散漫，一度对未来感到迷茫。父母以家里代代从军的故事为例子和他深谈，让他第一次认真思考人生道路该怎么走。

从那时起，军营就在他心里埋下种子；高二下学期，他下定决心，无论高考成绩如何，毕业后都要报名参军。

郭家没有成文的严苛家规，却有着刻在日常里的生活节奏。多年来，郭翌成保持着稳定自律的作息。踏实本分、端正品行，也是这家人一直以来的朴素要求。

受父亲影响，郭翌成从小坚持体育锻炼。从小学四年级开始，他年年报名参加学校长跑项目，常年的坚持练就了远超同龄人的体能。如今他1000米长跑稳定在2分50秒左右，可连续完成32个引体向上，还在瑞安市中小学生运动会拿下名次。

为适配军营节奏、备战入伍，郭翌成做了充足准备。他主动查阅征兵细则和新兵训练流程，结合自己看过的专业体育训练书籍，给自己定制训练方案。一周五天专攻有氧耐力，两天强化力量训练，针对性打磨各项体能科目。

他顺利通过全部征兵考核后，把好消息告诉了同学们，大家纷纷为他送上祝福。

七十余年接力

四代戎装接续传承

一块块“光荣之家”牌匾，静静地见证着郭家七十余年从未间断的从军故事。从解放初期守护乡土，到和平年代奔赴救灾一线，更迭的是岁月，不变的是四代人扎根军营、踏实奉献的选择。

郭家的从军历程始于1949年。彼时瑞安局势未定、治安亟待稳固，郭翌成的曾祖父郭阿良加入瑞安县大队，隶属浙南游击纵队第一县队。他参与地方维稳、清剿匪患、守护一方安宁，曾在湖岭一带执行任务，身上有多处子弹留下的伤痕。老人传下一句朴素道理：国家安稳，才有小家安宁。

1978年，从军的接力棒传到郭翌成的祖父郭建华手中。入伍后，他奔赴唐山参与大地震灾后重建。满目废墟的艰苦环境里，他和战友搭建临时住所、抢修民生设施、安置受灾群众。他常和晚辈说起，早年部队条件简陋、纪律严格，却最能磨炼心性、养成自律。退役后，郭建华进入国企工作，始终保持着军人踏实肯干的作风，常常给孩子们讲述军营往事。

2000年，郭翌成的父亲郭宇参军入伍，服役于空军某部，坚守空防战备岗位。2001年广西南宁遭遇特大洪涝灾害，城区多处被淹、险情紧迫，郭宇主动加入抢险队伍，一边坚守战备岗位，一边奔赴一线运送物资、加固堤坝、转移群众，双线作战圆满完成任务。

四代从军，没有强制的要求，只有耳濡目染的熏陶，让这身军装成了郭家几代人不变的青春印记。

携梦奔赴军营

续写家族崭新篇章

经过15天役前教育训练，郭翌成已褪去青涩，基本适应了部队的一日生活制度与训练节奏。晨起跑操、整理内务、队列训练、理论学习，规律充实的军营生活让他的精神状态愈发昂扬沉稳。如今，他即将奔赴远方，成为解放军某部的一名新兵。

对于军营生活，郭翌成有着清晰的规划。入营后，他将认真完成各项训练任务，夯实军事基础，持续巩固文化课，全力备战军校考试。依托自身的体能优势，他还计划积极参与部队比武竞赛。

“我爸爸和爷爷都当了好多年的兵，但没能立下军功。现在轮到我了，我想建功军营，让家族以我为荣。”郭翌成说。

在他看来，新时代国防建设更看重科技赋能，如果将来没能考上军校，他也希望回到泰州学院，把课堂上学到的专业知识和军营实操结合起来，寻找其他为国防建设服务的机会。

家人的叮嘱，是他前行最温暖的底气。父母只希望他照顾好自己、尽力而为，不必背负过多压力；祖辈勉励他踏实做事，成为真正的男子汉。家风无声、代代延续，家里读小学六年级的妹妹，受哥哥和祖辈故事的熏陶，也表示长大后要参军。

如今18岁的郭翌成接过接力棒，带着家风期许与青春热忱奔赴军营，让浙南小城的这段四代从军故事，在新时代续写崭新的篇章。

来 源：温州晚报

原标题： 18岁的小伙子选择暂缓上大学先奔赴军营 瑞安一家四代七十余年接力从军

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com