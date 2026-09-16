温州晚报 2026-09-16 09:19:00

9月12日10时40分，永嘉县公安局碧莲派出所接警称，辖区97岁的刘奶奶当日7时许独自外出后失联，家属寻找3小时仍无音讯，只得向派出所报警求助。经了解，老人年事已高，患有阿尔茨海默病，且身上未带通讯设备。该所当即启动警情协同联动机制，指挥调度、信息研判同步展开，同时发动网格员、驻村干部和村民一同寻找。

温州网讯 “找到了！在这里！”97岁老人走失近6小时，被困深山、体力耗尽，幸好他们及时赶到……

9月12日10时40分，永嘉县公安局碧莲派出所接警称，辖区97岁的刘奶奶当日7时许独自外出后失联，家属寻找3小时仍无音讯，只得向派出所报警求助。经了解，老人年事已高，患有阿尔茨海默病，且身上未带通讯设备。该所当即启动警情协同联动机制，指挥调度、信息研判同步展开，同时发动网格员、驻村干部和村民一同寻找。

通过监控和走访，可以确认老人走失地点在东庄村附近，周边山林连片、田埂交错。民警厉海鹏第一时间抵达现场。家属提供了一条关键线索：老人平时出门走的都是固定的几条路。民警沿着这条习惯路线向外延伸，一路翻越周边山林和农田。

当日11时许，距老人出门已过去近4个小时，正午气温高、日照强烈。山中杂草丛生、荆棘遍布，一脚踩下去草比人还高，救援条件十分艰难，搜寻一度陷入僵局。搜救随即分成两组：一组由民警带着，在济下村附近的山头徒步寻找；一组由村民自发组织，从另一个山头往里搜。两组人从两头往中间靠，把这片山林一点点“梳”过去。

12时45分，经过紧张搜寻，民警在离村六七公里外的一处山坳里，发现一名瘫坐在地上的老人。在和报警人核对老人外貌特征后，民警厉海鹏立即确定，这位高龄老人正是走失的刘奶奶。此时，老人体力已经耗尽，经初步检查，其身体无大碍，仅手臂上有轻微磕伤。

山坳离村子还有一定距离，老人身体虚弱，已经无法行走。厉海鹏见状，立刻弯下腰将老人背在身上，一步步往山外走，最终将老人送至附近村落歇脚，等待家属驱车来接。连续背驮近20分钟，直到将老人放下后，厉海鹏才发现，自己的衣服早已被汗水打湿。

经了解，老人因患阿尔茨海默病，早上出门后本想随意走走，却不慎走远迷了路，最后被困在深山里，怎么也找不到回家的路。因搜救及时，目前老人身体无大碍。

警方提示：家中有患有阿尔茨海默病或行动不便的老人，应尽量避免其独自外出，多些陪伴与看护。可以给老人随身佩戴身份标识牌，注明姓名、家庭住址及紧急联系人电话，或配备具有定位功能的电子设备。一旦老人走失，请及时报警，提供老人的详细特征、走失时间和地点，以便警方快速开展搜救工作。

来 源：温州晚报

原标题： 97岁老人深山走失6小时 民警找到后将其背出

通讯员 陈凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com