温州晚报 2026-09-16 09:16:31

做完颅内支架手术，复查的检验指标明明显示药物起效，可把报告上传AI工具解读后，却得出“药物无效，建议换药”的结论。好在患者没有盲目听从AI建议，及时向主管医生核实，才避开擅自停药带来的脑梗死、瘫痪等致命风险。

温州网讯 做完颅内支架手术，复查的检验指标明明显示药物起效，可把报告上传AI工具解读后，却得出“药物无效，建议换药”的结论。好在患者没有盲目听从AI建议，及时向主管医生核实，才避开擅自停药带来的脑梗死、瘫痪等致命风险。近日，温州市中西医结合医院接诊了这样一位患者。

这名患者此前在温州市中西医结合医院神经外科完成颅内支架植入手术，术后必须长期服用阿司匹林这类抗血小板药物，抑制血小板抱团，预防支架内血栓，这类药物属于保命药物，严禁患者自己随意减量、停药或是换药。

为评估药物实际效果，患者复查时做了血小板聚集率检测。这项检查用来判断阿司匹林、氯吡格雷等抗栓药物有没有发挥药效，是临床调整用药的重要依据。

患者看着报告单上一连串向下的异常箭头心里十分不安，便把检验报告上传到某AI解读工具寻求分析。令人匪夷所思的情况发生了：AI把这份药物起效的报告，错误判定为“阿司匹林抵抗”，认为阿司匹林没有效果，还建议患者前往心内科就诊，考虑更换或者联合使用其他药物。

万幸的是，患者在准备采纳AI建议之前，主动联系了主管医生确认情况。经过该院神经外科主任医师金孟浩团队当面讲解指标含义，患者才知晓其中乌龙，没有擅自调整治疗方案，规避了巨大风险。

金孟浩介绍，颅内支架属于血管内异物，血管内皮修复需要较长周期，术后一般要双抗治疗3～6个月甚至更久。如果听信AI的错误结论，私自停用阿司匹林，支架内部很可能突发血栓，继而引发脑梗死，严重者可造成肢体瘫痪、失语，甚至危及生命。“我们并不是全盘否定AI在医疗上的辅助作用。”金孟浩表示，这件案例也暴露出当下部分AI健康工具的短板。

金孟浩提醒广大市民，AI对体检、检验报告的解读仅供参考，不能替代医生面诊。尤其是阿司匹林、抗凝药、降压、降糖这类关乎生命安全的长期用药，千万不能依照AI给出的意见自行增药、减药或停药。化验单上的向上、向下箭头并不一定代表患病，部分指标的高低，要结合个人病史、用药情况综合研判，就像本次案例，指标数值偏低，反而是药物起效的信号。

来 源：温州晚报

原标题： 差点听信AI建议 颅内支架患者险些停掉救命药

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com