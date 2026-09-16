温州晚报 2026-09-16 09:19:05

因施工管理需要，9月15日起，G15沈海高速温州瓯南段将分时、分段进行封闭施工，请大家合理安排出行时间，提早绕行。

温州网讯 因施工管理需要，9月15日起，G15沈海高速温州瓯南段将分时、分段进行封闭施工，请大家合理安排出行时间，提早绕行。

台州方向飞云至温州南

施工时间：9月16日21:00至次日6:00（遇雨天、恶劣天气顺延）。

管制措施：台州方向万全枢纽、飞云交替分流，同时台州方向飞云、瑞安、塘下进口关闭。

绕行方案：施工期间，台州方向车辆从飞云分流下高速后，可走G104国道从温州南互通上高速，或直接通过万全枢纽绕行S10绕西南高速转G1523甬莞高速北上。

注意：因S10绕西南高速万全枢纽至万全互通路段封闭施工，G15沈海高速转S10绕西南高速往丽水方向关闭。

福州方向温州南至万全枢纽

施工时间：9月20日21:00至次日6:00（遇雨天、恶劣天气顺延）。

管制措施：福州方向温州南主分流、S40龙湾联络线瑶溪备用分流，同时福州方向温州南、塘下、瑞安、飞云进口关闭，温丽高速转G15沈海高速福向匝道封闭。

绕行方案：施工期间，福州方向车辆可提前通过S40龙湾联络线转G1523甬莞高速继续南下，或从温州南互通下高速走104国道行驶至万全或平阳互通上高速继续行驶。

福州方向平阳至萧江枢纽

施工时间：9月18日21:00至次日6:00（遇雨天、恶劣天气顺延）。

管制措施：

福州方向平阳、万全枢纽交替分流，同时福州方向平阳、鳌江西、萧江进口关闭，后方收费站进口视情况进行管控。

绕行方案：

施工期间，往福州方向车辆下高速后可走104国道至苍南互通再上高速，前往福建境内的车辆可通过万全枢纽绕行S10绕西南高速转甬莞高速继续南下。

注意：因S10绕西南高速万全枢纽至万全互通路段封闭施工，G15沈海高速转S10绕西南高速往丽水方向关闭。

台州方向分水关至萧江

施工时间：9月19日21:00至次日6:00（遇雨天、恶劣天气顺延）。

管制措施：台州方向分水关、战坪垟交替分流，同时台州方向分水关、观美、苍南进口关闭，后方收费站进口视情况进行管控。

绕行方案：施工期间，往台州方向车辆在下高速后可走G104国道至萧江互通再上高速，福建境内的车辆可通过洋中枢纽绕行甬莞高速北上。

来 源：温州晚报

原标题： G15沈海高速温州瓯南段封闭施工

本文转自：温州新闻网 66wz.com