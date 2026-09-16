温州都市报 2026-09-16 09:21:27

9月13日晚，随着苍南队击败富阳队，2026浙BA省级争霸赛小组赛首轮赛事落幕。首轮比拼精彩纷呈、看点十足，不仅上演卫冕冠军主场爆冷输球的戏码，温州队更是轰出106分，创下省赛开赛以来的最高分纪录。

温州网讯 9月13日晚，随着苍南队击败富阳队，2026浙BA省级争霸赛小组赛首轮赛事落幕。首轮比拼精彩纷呈、看点十足，不仅上演卫冕冠军主场爆冷输球的戏码，温州队更是轰出106分，创下省赛开赛以来的最高分纪录。

本届赛事小组赛分ABCD四组展开对决，A组首轮便爆出冷门。揭幕战中，上届冠军杭州队主场不敌台州队遭遇“开门黑”。其余A组赛场，普陀力克桐乡、江山击败余姚。首轮战罢，A组积分榜格局初定，普陀、台州、江山居小组前三。

B组本轮三场焦点对决，丽水击败永康、舟山战胜临安、临海力克绍兴。赛场上高强度的贴身防守、胶着的比分博弈成为B组首轮主旋律，多数比赛鏖战至最后时刻才分出胜负。目前舟山、临海、丽水位列B组前三，后续卡位争夺战极具看点。

C组首轮最大亮点当属温州队的高光表现。本轮温州队与诸暨队展开强强对话，全队状态火热、不仅拿下开门红，更以106分刷新本届浙BA省级争霸赛开赛以来的单场最高分。同组赛场同样战况激烈，衢州击败宁海、金华战胜海宁，三支取胜队伍成功抢占积分优势，占据C组积分榜前三席位。

D组本轮焦点大战，由苍南队对阵富阳队的“最强县队”对决领衔。整场比赛跌宕起伏、扣人心弦，两队状态全开、交替领先，多次完成比分反超，赛场局势瞬息万变，苍南队惊险拿下本场胜利。D组其余场次，嘉兴战胜云和、义乌击败湖州。依据净胜分排名，目前D组前三依次为嘉兴、义乌、苍南。

纵观首轮全部赛事，既有高分对攻的热血盛宴，也有硬核防守的极致博弈，全省各路本土球员敢打敢拼、奋勇争先。其中温州两支参赛队伍表现尤为亮眼，双双斩获首轮胜利，延续上届比赛的强势表现。

经过9月14日一日休赛调整，浙BA第二轮赛事蓄势待发，多场焦点对决即将火热上演，赛程看点满满。B组首轮轮空的瑞安队，将于9月17日晚主场迎战临安队，迎来省赛首秀；C组榜首的温州队，将在9月18日客场挑战首轮同样取胜的金华队，迎来小组头名卡位战；D组取胜的苍南队则坐镇主场，将于9月23日迎战劲旅嘉兴队，全力冲击连胜。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA首轮战罢 温州两队表现亮眼

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com