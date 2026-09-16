温州都市报 2026-09-16 09:22:33

9月14日，上海交通大学体育系官网公布《体育系2027届本科生推荐免试攻读硕士研究生名单公示》，温籍奥运游泳冠军潘展乐入选。

温州网讯 9月14日，上海交通大学体育系官网公布《体育系2027届本科生推荐免试攻读硕士研究生名单公示》，温籍奥运游泳冠军潘展乐入选。

据了解，根据上海交通大学体育系推免工作办法，推荐选拔注重“品、学、训”兼优，排名由前三年核心课程平均学积分（占比60%）与赛事获奖打分（占比40%）相加确定。其中，近一年内取得比赛成绩优异者优先推荐，在国际重要赛事获得冠军者按冠军次数进行排序。办法还明确，获得世界冠军（奥运会、世锦赛、世界杯等同级赛事）、在自己的专项领域取得突出成就、具有广泛社会影响力的明星运动员，可优先推荐。潘展乐作为男子100米自由泳世界纪录和奥运会纪录保持者，2024年世锦赛独揽四冠、巴黎奥运会以46秒40刷新世界纪录，完全符合上述选拔条件。

潘展乐2004年8月出生于温州市，国际级运动健将，中国男子游泳运动员，男子100米自由泳世界纪录和奥运会纪录保持者。2024年获世界游泳锦标赛男子4×100米自由泳接力、男子100米自由泳、男子4×200米自由泳接力和男女4×100米自由泳接力四项冠军，打破中国男子游泳选手单届冠军数纪录，并以46秒80打破男子100米自由泳世界纪录；同年巴黎奥运会上，以46秒40再次刷新世界纪录。

据报道，马龙、许昕、樊振东、孙颖莎、王曼昱、汪顺、徐嘉余等奥运冠军选手，也曾就读于上海交通大学。

来 源：温州都市报

原标题： 温籍奥运游泳冠军潘展乐拟保研上海交大

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com