102岁胡爷爷的“坚韧谦逊”

温州都市报 2026-09-16 09:25:10

期颐之年不用戴老花镜，还能看清很小的字，不仅如此，还能提笔写字，字迹利落工整。近日，记者走进永嘉南城街道中塘前一村，探访102岁老人胡方谦。

温州网讯 期颐之年不用戴老花镜，还能看清很小的字，不仅如此，还能提笔写字，字迹利落工整。近日，记者走进永嘉南城街道中塘前一村，探访102岁老人胡方谦。

当天，为迎接远道而来的客人，胡爷爷特意端出了新鲜的李子。这位精神饱满、热情好客的百岁老人，活出了从容通透的长寿人生，书写了一段温润动人的家风佳话。

晚年爱好

喜欢骑车买菜遛弯

每天清晨七点不到，胡爷爷就起床了。简单洗漱、吃过早饭后，他便出门“溜达”，代步工具是一辆电动三轮车。

胡爷爷住在二楼，这栋房子没有电梯，平时爬楼梯上下楼。三轮车停在一楼道口旁的小仓库里，空间狭小，出车停车都很考验车技。

胡爷爷虽百岁高龄，但身手矫健。只见他先把三轮车从仓库推出来，调转车头后，便一步跨上车座。随后，把钥匙轻轻一插、一拧，三轮车便稳稳启动了。

附近的菜场是胡爷爷每日必去之处，路程大约3公里，5分钟便骑到了。胡爷爷喜欢挑选新鲜的八棱瓜、橘子，再称上几斤鸡蛋。菜场里的物价他心里门清，有时候碰到价格实惠，还会随口念叨：“鸡蛋今天只卖4块钱一斤，划算得很。”除了买菜，他有时也会骑车到老年活动中心，跟其他老人聊聊天。

“我爸身体硬朗，最远能骑10公里路，独自去药店买药、去银行存取钱款，从来不用子女操心。”大儿子胡明生说，父亲已经骑坏两辆三轮车，这是第三辆代步车。

少年丧父

外出经商养家糊口

胡爷爷与老伴李奶奶育有6个子女——1个女儿、5个儿子。他们一家是典型的“男主外，女主内”。

“16岁那年，父亲离世，家庭重担早早落在我身上，为了一家人，我就外出做生意了。”胡爷爷回忆说，彼时温州沿海商贸兴盛，他常年往返温州、宁波、舟山等地，主营海货批发生意，靠着薄利多销赚钱。早年交通闭塞，山路崎岖、水路颠簸，外出经商动辄数日奔波，风餐露宿、舟车劳顿是家常便饭。

“那时候做海货生意挺艰辛的，常常遭遇恶劣天气。有一次连夜进货，途中遭遇狂风暴雨，船舱进水、衣衫湿透，货品也险些受损。到码头后，大家都劝我先休息，但我不敢停下，家里6个孩子还等着我养活。”胡爷爷说，当年他从宁波海岛收购虾皮，运回温州东门浦售卖。做生意几十年，他始终坚守一条规矩：不掺假、不缺斤、不欺生客，也因此生意火红。

数十年风雨兼程，凭着踏实肯干的韧劲，胡爷爷将八口之家照料得安稳妥帖，6个子女后来也全部学有所成、成才立业。

读书习字

以身作则激励子女

早年丧父，让胡爷爷深切体会到读书育人的重要性。“我爸从小送我读书，我读到中学，识得文字、明辨事理。”胡爷爷认为再穷不能穷教育，“人不读书，就不认字，看不清事理，走不好人生路。”

在过去读书不易的年代，他坚持让6个孩子全部上学。家中儿女最低都读到中学毕业，其中四儿子胡明士尤为出色，学有所成后在上海创办服装设计厂；孙辈中则有好几人都考上了名牌大学。

胡爷爷教育子女，从不说教，而是以身作则。时至今日，他的书房里依旧摆放着各类书籍，每日坚持读书静心。胡明生说，父亲写得一手好毛笔字，常年以书法修身养性；同时精通珠算、熟稔乘法口诀，直到现在还能流利打算盘，思维敏捷，记忆力很好。

修身立德之外，胡爷爷与妻子近80年的和睦婚姻，更是家中优良家风的生动写照。他23岁娶妻，两人相差5岁，携手相伴数十载，从未红脸争执、吵闹拌嘴。被问及夫妻和睦的秘诀，他笑着坦言，“真心相待、彼此扶持,凡事多忍让、多包容。”

乐善好施

捐款助力乡村建设

胡爷爷生活节俭，但在公益慈善上很慷慨，常常捐资行善、助力乡村建设等。

胡明生回忆，30年前，中塘中西村基础设施薄弱，该村通往上寺的路是一条山路，雨天泥泞积水、晴天尘土飞扬，老人小孩出行隐患极大。“村里计划硬化道路，却因资金短缺迟迟无法动工。我爸得知情况后，主动捐了5000元。修好后，这条土路变成了平整通畅的水泥路，村民出行的条件也改善了很多。”

前一村党支部副书记胡圣忠说，胡爷爷特别有爱心，他百岁寿辰的时候，捐资1.1万元用于帮扶老人、助力村居公益建设等；就在上个月，他又拿出1万元捐给村老人活动中心，用于改善场地环境。

在胡明生的记忆中，父亲的善意还藏在平凡小事里。他说，前段时间，父亲闲逛时看见一名老人在村口的超市门口徘徊，摸摸口袋终究空手离去。他一眼看出对方手头窘迫，二话不说便追上去，直接递上50元现金，让对方买些吃的。旁人问他为何对陌生人这么大方，他只是淡淡地说：“人都有难处，能帮一把是一把，举手之劳而已。”

胡爷爷总说，活到这岁数，他已经不差钱，希望邻里和睦、人人安居、日子向好。

长寿秘诀

自律豁达子女孝顺

如今，胡明士请了一名保姆，专门照顾父母的日常起居。几个儿子住得近，也经常会来看看他们。

谈到长寿秘诀，胡爷爷笑着说:“我这辈子不抽烟、不喝酒、不打牌，没有任何不良嗜好。”

胡明士则介绍，父亲常年保持早睡早起的作息习惯，从不熬夜；饮食清淡规律、三餐定时定量，荤素果蔬均衡摄入。“我以前是养蜂的，经常会给我爸送新鲜的蜂蜜，他喜欢每天喝一杯。”

比起自律的生活，豁达通透的好心态，是胡爷爷长寿的核心秘诀。他这一生历经风雨沧桑，见过世事起落，却始终心怀暖阳、从容淡然。早年家境清贫，他辛苦打拼养家，历经磨难却从不抱怨、不消沉；如今儿孙满堂、生活富足，他也从不浮躁张扬，始终低调谦和、待人宽厚。

如今胡家四世同堂，几十人整整齐齐。儿孙们经常来探望，送来各种补品，这份孝心滋养着胡爷爷的晚年，也绘成百岁安康的温暖底色。

来 源：温州都市报

原标题： 102岁胡爷爷的“坚韧谦逊”

早年辛苦打拼养家，历经磨难却从不抱怨不消沉 如今生活美满富足，乐善好施行事不浮躁不张扬

记者 林吉祥/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com