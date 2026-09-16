鹿城发布 2026-09-16 11:00:25

9月14日，鹿城区委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省市党的建设工作领导小组会议精神，系统总结鹿城区学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

9月14日，鹿城区委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省市党的建设工作领导小组会议精神，系统总结鹿城区学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

鹿城区委书记张崇波主持会议并讲话。

会议指出，学习教育开展以来，鹿城区上下深入学思践悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，牢牢把握“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，把思想教育作为重点任务抓紧抓实，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，强化问题查摆，推进真查实改、全面整改，营造真抓实干、攻坚克难的浓厚氛围，推动理论武装不断深化、问题查摆精准有力、宣传工作有声有色。

会议强调，鹿城区上下要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，严格落实中央和省市党的建设工作领导小组会议部署要求，以“走前列、作示范”标准开展树立和践行正确政绩观学习教育，切实把政绩体现在推动高质量发展的成效上、缩小“三大差距”的成效上、人民群众的幸福感、满意度上。要持续巩固思想根基，严格落实第一议题制度，把理论学习、专题研讨落到实处，不断增强树立和践行正确政绩观的思想自觉和行动自觉，在深学细悟中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要持续激发干事活力，强化以实干实绩论英雄的鲜明导向，进一步用好政绩考核指挥棒，始终聚焦“落实”二字，锚定“一区三地五城”发展定位，加快推动“两新”深度融合，统筹推进“双招双引”和企业增资扩产，打好“稳拓调优”组合拳，全力打造共富样板。要持续加强问题整改，久久为功、常抓不懈，适时开展学习教育“回头看”，对已销号问题继续抓好巩固提升，坚决防止纸上整改、虚假整改，深入剖析问题根源，举一反三查找制度漏洞，实现整改一个问题、完善一项机制、规范一个领域。要持续压实政治责任，鹿城区委常委会坚持以上率下、带头示范，区级学习教育工作专班持续抓好统筹协调，纪检监察机关、组织部门强化协同联动、健全问责机制、强化督促检查，各级党组织坚决扛起主体责任，班子成员落实“一岗双责”，形成齐抓共管的工作格局。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委党的建设工作领导小组会议召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com