“亚运村邮轮”靠岸，记者未被允许登船
爱知·名古屋亚运会“亚运村邮轮”15日正式停靠名古屋市金城码头，当天前往报道邮轮靠岸仪式的媒体未被允许登船探访内部情况。
这是9月15日拍摄的“歌诗达赛琳娜号”邮轮。当地时间9月15日，爱知·名古屋亚运会运动员住宿的大型邮轮“歌诗达赛琳娜号”入港停靠在名古屋的金城码头港口。新华社记者 贾浩成 摄
据介绍，该邮轮拥有1500间客舱，赛事期间最多可同时接待4000人，16日起迎接亚运会相关人员入住。
亚运会组委会主席大村秀章在当日的仪式上祝愿所有运动员及相关人员拥有舒适、难忘的住宿体验。邮轮方代表费德里科·西亚斯则说：“我们的邮轮将不只是一处目的地，更是一个家。”
这是9月15日拍摄的“歌诗达赛琳娜号”邮轮。当地时间9月15日，爱知·名古屋亚运会运动员住宿的大型邮轮“歌诗达赛琳娜号”入港停靠在名古屋的金城码头港口。新华社记者 贾浩成 摄
然而，关于住宿安排的争议最近一直是本届亚运会的热门话题之一。部分运动员被安排入住集装箱房屋。批评者指出，集装箱改建的临时住所空间局促、隔热隔音差。
韩国篮球协会副会长郑在勇对韩国男篮入住的集装箱式临时小屋“深感不满”。“根据我的经验，这是有史以来最差的一次。”他说，“身高超过两米的运动员在床上甚至无法伸直腿。这很不合理。”
至于邮轮内部的住宿条件和集装箱比较起来是否更舒适，因组委会未允许记者登船参观，目前还难以了解房间内部情况。
来 源：新华网
记者 季嘉东、肖亚卓
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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