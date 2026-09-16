新华网 2026-09-16 10:08:42

这是9月15日在美国纽约拍摄的车流。新华社记者 张凤国 摄

由于多个市场消息刺激，国际油价15日走高，纽约原油期货价格当日上涨超4%。

截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨4.44美元，收于每桶105.83美元，涨幅为4.38%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3.07美元，收于每桶108.75美元，涨幅为2.9%。

据彭博社报道，沙特阿拉伯已经通知欧洲客户，一些原定于9月份交货的原油订单将被取消。

9月15日，在美国纽约拉瓜迪亚机场，一辆加油车准备为飞机加油。新华社记者 张凤国 摄

沙特外交部11日晚发表声明，强烈谴责来自伊拉克的多架无人机对沙特东西输油管道发动袭击。沙特能源部在袭击发生后对该管道采取预防性关闭措施，造成全球石油供应减少4%以上。

高盛集团分析师尤利娅·热斯特科娃·格里格斯比表示，对石油基础设施的袭击标志着中东冲突显著升级，将增大油价超过每桶120美元的可能性。

这是9月15日在美国纽约一个加油站拍摄的价格牌。新华社记者 张凤国 摄

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原标题： 市场消息刺激纽约油价上涨超4%

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com