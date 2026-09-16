新华网 2026-09-16 10:08:42

15日上午，执行“和谐使命-2026”任务的中国海军“吉祥方舟”号医院船抵达毛里塔尼亚，开始进行为期7天的友好访问并提供医疗服务。

9月15日，中国海军“吉祥方舟”号医院船靠泊毛里塔尼亚努瓦克肖特友谊港。新华社记者 谢剑飞 摄

当天10时许，“吉祥方舟”号医院船缓缓靠泊努瓦克肖特友谊港，毛方军政要员和官兵，中国驻毛里塔尼亚大使、武官和使馆工作人员，当地民众、华侨和中资机构代表等在码头迎接。欢迎人群挥动中毛两国国旗，拉起标语横幅，热烈欢迎“吉祥方舟”号医院船的到来。毛方举行了隆重欢迎仪式，当地民众手持鲜花彩旗，毛方军乐队演奏歌曲，现场气氛庄重热烈。

欢迎仪式结束后，毛海军司令登上“吉祥方舟”号医院船，在船长和政治委员的陪同下检阅了仪仗队，随后参观了医院船并与任务官兵代表进行座谈交流。访问期间，“吉祥方舟”号医院船利用主平台开展医疗服务，并派出巡诊分队、医疗培训分队前往当地医疗中心和毛军方有关单位进行医学交流。与此同时，任务部队将组织甲板招待会，官兵赴当地开展参观交流和文化联谊等活动。

毛里塔尼亚位于非洲撒哈拉沙漠西部。中国与毛里塔尼亚传统友好，自1965年建交以来，双边关系始终保持高水平和高质量发展。这是“和谐使命-2026”任务的首站，也是中国海军医院船第2次访问毛里塔尼亚。

9月15日，在毛里塔尼亚努瓦克肖特友谊港码头，华侨和中资机构代表等迎接中国海军“吉祥方舟”号医院船。新华社记者 谢剑飞 摄

这是9月15日在毛里塔尼亚努瓦克肖特友谊港拍摄的中国海军“吉祥方舟”号医院船。新华社记者 谢剑飞 摄

9月15日，在毛里塔尼亚努瓦克肖特友谊港，毛方军乐队演奏歌曲，欢迎中国海军“吉祥方舟”号医院船。新华社记者 谢剑飞 摄

9月15日，中国海军“吉祥方舟”号医院船靠泊毛里塔尼亚努瓦克肖特友谊港（无人机照片）。新华社记者 谢剑飞 摄

来 源：新华网

原标题： 中国海军“吉祥方舟”号医院船抵达毛里塔尼亚

记者 陈晨 齐琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com