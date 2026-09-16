新华网 2026-09-16 10:08:42

萨那消息：也门胡塞武装15日说，过去24小时内，沙特阿拉伯战机对也门5个省份发动了52次空袭。

也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当日在社交媒体平台发表声明说，空袭波及也门西南部塔伊兹省、中部贝达省以及北部萨达省、焦夫省和阿姆兰省。学校、桥梁、道路及其他民用基础设施也遭到袭击。

声明说，F-15和“台风”战斗机从沙特西南部城市海米斯穆谢特和西部城市塔伊夫的空军基地起飞实施上述空袭。

萨雷亚在声明中警告说，这些空袭“不会得不到回应”，但未提及遭空袭地区人员伤亡情况。

另据胡塞武装控制的马西拉电视台15日报道，塔伊兹省祖巴卜和马格巴纳地区当日遭空袭，造成包括2名儿童在内的3名平民死亡，另有2人受伤。该省东南部海迪尔地区一处政府建筑群当天也遭到空袭，并造成人员伤亡。

目前沙特方面尚未作出回应。

此前，胡塞武装14日向沙特哈立德国王空军基地发射了数十枚弹道导弹和无人机。沙特主导的多国联军发言人图尔基·马利基15日凌晨说，胡塞武装14日使用弹道导弹和无人机“对沙特多地的民用目标”发动袭击，造成13名平民受伤。

近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特实施海上禁运。也门政府军和胡塞武装10日分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地、港口城市穆哈。胡塞武装11日称，该组织自9月3日发动攻势以来，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸并继续向南推进。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装：沙特战机一天内发动52次空袭

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com