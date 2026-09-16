瓯海发布 2026-09-16 11:00:25

9月15日，瓯海区委常委会会议暨瓯海区委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结瓯海学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。

9月15日，瓯海区委常委会会议暨瓯海区委党的建设工作领导小组会议召开，传达学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观学习教育的重要指示精神，全面贯彻中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，总结瓯海学习教育开展情况，研究部署巩固拓展学习教育成果。瓯海区委书记刘云峰主持会议并讲话。

会议指出，学习教育开展以来，瓯海区上下深入学思践悟习近平党建思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述和“三个认认真真、扎扎实实”的重要指示精神，紧扣“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，扎实开展“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，一体推进学查改，思想根基夯牢夯实、整改整治见行见效、为民服务可感可及，真正把学习成效写在群众笑脸上、体现在发展实效中。

会议强调，瓯海区上下要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照中央、省委、市委党的建设工作领导小组会议部署要求，锲而不舍抓巩固、驰而不息抓深化、持之以恒抓提升，以正确政绩观引领推动瓯海经济社会高质量发展。要强化学思践悟，推动学习成效入心见行。健全常态化学习机制，把学习成果融入日常思想淬炼、党性锻炼和工作实践。要校准政绩坐标，把牢干事创业正确方向。奋力打好科创引领争先、经济稳进争位、制造转型争强、强城融合争速、民生服务争优、平安品牌争创“六争”攻坚战，切实把政绩体现在推动发展成效上。要突出动真碰硬，常态抓好问题查摆整治。把纠治政绩观偏差问题融入日常、抓在经常，深入开展问题整改“回头看”，对已销号问题继续抓好巩固提升，对需长期整改问题紧盯不放、一抓到底，强化举一反三、建章立制，推动整改从解决“一个问题”向解决“一类问题”延伸。要站稳人民立场，深入践行为民服务宗旨。用心用情办好民生实事，以人为本加快推动基本公共服务一体化，不断提升基层治理水平，绘好“全民共富、全龄友好、全域善治”的幸福图景。要坚持严的基调，纵深推进全面从严治党。加强对政绩观行为的管理监督，统筹抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治、民生领域信访问题集中治理等工作，巩固发展风清气正的良好政治生态。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会会议暨区委党的建设工作领导小组会议召开

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com