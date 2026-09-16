文成发布 2026-09-16 10:57:08

9月14日，文成县委书记杨德听走访调研文成县人大常委会机关、文成县政协机关，看望慰问机关干部，了解工作情况，听取意见建议。

9月14日，文成县委书记杨德听走访调研文成县人大常委会机关、文成县政协机关，看望慰问机关干部，了解工作情况，听取意见建议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕中心、服务大局，依法履职、担当实干，共同谱写文成高质量发展新篇章。文成县人大常委会主任刘金红、文成县政协主席郑文东等参加活动。

在文成县人大常委会机关座谈时，杨德听充分肯定了文成县人大常委会围绕中心工作、推进“四个机关”建设等方面取得的突出成绩。他强调，要把准监督方向，紧跟文成县委重大决策部署，以人大力量护航文成县经济社会持续稳定发展。要围绕发展需求，提升监督实效，紧盯经济运行、项目建设等重点领域，打好审议、视察、执法检查等“监督组合拳”，助推各项发展政策落地见效。要围绕民生事业，拓宽监督维度，聚焦群众关切的教育、医疗、养老等“关键小事”和民生实事项目，开展全过程监督，确保财政资金精准惠民、发挥实效。要围绕自身建设，夯实监督根基，压实全面从严治党主体责任，不断提升人大机关干部和代表的依法履职与监督能力，高标准打造“四个机关”。

在文成县政协机关调研时，杨德听与领导班子成员座谈交流，高度肯定文成县政协近年来聚焦中心履职建言、深耕“六送下乡”品牌以及凝聚统战各界力量等方面取得的丰硕成果。他强调，文成县政协要继续把牢政治方向，在服务大局中彰显政协担当。要锚定中心大局，紧扣文成县经济社会发展的核心任务，通过以高质量的提案和调研报告精准建言，为文成县委县政府科学决策提供智力支撑。要汇聚统战合力，充分发挥政协大团结大联合平台优势，画好团结奋斗最大同心圆，广泛倾听侨界、工商联等各界群众心声、收集社情民意，将社会期盼转化为高质量的对策建议。要深挖特色优势，立足文成山水资源禀赋和侨乡特色底蕴，持续深化“六送下乡”等履职实践，围绕农旅融合、特色产业培育等课题，提出更多具有针对性和可操作性的真知灼见。要聚焦队伍建设，不断提升政协班子和委员的政治把握、参政议政、协商建言能力，着力锻造懂政协、会协商、善建言的高素质委员队伍，真正实现建言建在关键处、议政议到点子上、履职落在实效上。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听走访调研县人大常委会机关、县政协机关

记者 夏季、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com