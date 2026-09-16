瓯海区委书记刘云峰主持召开瓯海区委常委会会议

瓯海发布 2026-09-16 11:00:00

9月15日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章和重要贺信精神，研究部署瓯海区贯彻落实意见。

9月15日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章和重要贺信精神，研究部署瓯海区贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。

会议传达学习习近平总书记出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问时的重要讲话精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《坚持落实管党治党政治责任》精神，致第八届中俄能源商务论坛、致中央广播电视总台《小喇叭》节目开播70周年的重要贺信精神。

会议强调，要坚决扛牢管党治党责任。始终把政治建设摆在首位，健全习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。压紧压实各单位党委（党组）管党治党责任，从严抓好作风建设，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续营造风清气正的政治生态。要持续提升对外开放质效。积极参与“一带一路”共建和RCEP合作，加大经贸、科创、人文等领域的交流合作，深化数字贸易社区建设，提质打造中胤跨境电商园、1688国际选品中心、小红书电商孵化中心等平台，持续做强跨境电商、进口贸易能级，不断放大对外开放新优势。要深入抓好少儿教育培育。用党的创新理论铸魂育人，以“童言童语”开展思政宣讲，打造更多接地气、有童趣的优质作品，优化少年儿童思想政治教育、文化知识教育和社会实践教育，助力少年儿童向上向善、成长成才。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰主持召开瓯海区委常委会会议

记者 黄冰娥、徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com