西安一唐墓出土制作精湛三彩器

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9月18日，陕西西安，陕西省考古研究院集中发布考古成果，考古人员在位于西安长安区的一座唐代墓葬中发现一批组合完整、制作精湛，且釉色轻薄透亮的三彩器，为探讨唐代三彩器的产地、流通与工艺技术提供了重要研究材料。