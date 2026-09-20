马德里动物园为旅西大熊猫庆生

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9月19日，在西班牙马德里，大熊猫“金喜”准备享用生日蛋糕。当日，西班牙马德里动物园举办系列活动，为旅西大熊猫“金喜”和“茱萸”庆祝六岁生日，不少当地居民和游客专程前来，共同为大熊猫庆生。新华社记者 程敏 摄