内蒙古乌珠穆沁秋韵：草原与林海交织，多彩如画

2026-09-26 09:48
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑： 潘涌燚
秋日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，金黄的草原铺展如毯，桦树褪去青绿染就澄黄，银色河流如丝带穿梭其间。西乌珠穆沁旗位于锡林郭勒草原腹地，东南接大兴安岭南部山地余脉西麓。这里不仅有9种类型草原，还有茫茫林海。图为林海间云雾缭绕。呼钦特古斯 摄
秋日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，金黄的草原铺展如毯，桦树褪去青绿染就澄黄，银色河流如丝带穿梭其间。西乌珠穆沁旗位于锡林郭勒草原腹地，东南接大兴安岭南部山地余脉西麓。这里不仅有9种类型草原，还有茫茫林海。图为秋日草丛中的野生狍子。呼钦特古斯 摄
秋日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，金黄的草原铺展如毯，桦树褪去青绿染就澄黄，银色河流如丝带穿梭其间。西乌珠穆沁旗位于锡林郭勒草原腹地，东南接大兴安岭南部山地余脉西麓。这里不仅有9种类型草原，还有茫茫林海。图为秋日林海景观。呼钦特古斯 摄
秋日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，金黄的草原铺展如毯，桦树褪去青绿染就澄黄，银色河流如丝带穿梭其间。西乌珠穆沁旗位于锡林郭勒草原腹地，东南接大兴安岭南部山地余脉西麓。这里不仅有9种类型草原，还有茫茫林海。图为秋日草原上的牧马人。呼钦特古斯 摄