内蒙古乌珠穆沁秋韵：草原与林海交织，多彩如画

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秋日，内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，金黄的草原铺展如毯，桦树褪去青绿染就澄黄，银色河流如丝带穿梭其间。西乌珠穆沁旗位于锡林郭勒草原腹地，东南接大兴安岭南部山地余脉西麓。这里不仅有9种类型草原，还有茫茫林海。图为秋日草原上的牧马人。呼钦特古斯 摄