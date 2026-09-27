央视新闻客户端 2026-09-27 14:29:00

本周

我国多领域传来好消息

航天发射圆满成功

国内首条跨海市域铁路通车

能源基建多点开花

每一项突破

都彰显大国发展的底气

我国首个规模化应用

18兆瓦海上风机项目投运

9月24日，我国首个规模化应用18兆瓦海上风机项目实现全容量投运，将推动我国海上风电向大容量、低成本方向加快发展。

此次投产的中广核广东阳江帆石200万千瓦海上风电项目由两个百万千瓦级子项目组成，其中布置33台18兆瓦超大型海上风机，是目前国内批量落地单机容量最大的海上风机机型。

规模化应用后，可有效减少机位布置数量，降低海底电缆铺设、海上基础施工及海域占用成本。

总重量超3500吨

我国最大直径双护盾硬岩掘进机下线

9月24日，我国自主研制的最大直径双护盾硬岩掘进机“越喜号”在四川下线，它的开挖直径达13.01米，整机总重量超3500吨，搭载全流程智能建造体系，能灵活应对软岩大变形、断层破碎带等复杂工况，将投入金口河至西昌高速公路越喜隧道施工。

全长约18.4公里的越喜隧道是金西高速的控制性工程。金西高速是G5京昆高速、G7611都香高速等的快速连接线，建成通车后将结束甘洛、越西、喜德3县不通高速公路的历史。

我国成功发射

卫星互联网低轨26组卫星

北京时间2026年9月23日21时32分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨26组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

我国成功发射

遥感四十号04组卫星

北京时间2026年9月24日16时46分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感四十号04组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

世界最大500兆瓦冲击式

水电机组转轮成功交付

9月23日，我国自主研制的全球单机容量最大500兆瓦冲击式水电机组转轮在四川德阳成功交付，将应用于西藏大唐扎拉水电站，标志着我国高端水电核心装备技术再上新台阶。

本次交付的核心转轮重80吨、外径6.2米，水力效率刷新世界纪录。研发团队攻克复杂曲面设计难题，优化结构参数，实现设计、制造、工艺全链条自主可控，核心技术完全国产化。

国内首条跨海市域铁路

通车运营

9月22日，我国首条跨海市域铁路——宁波至象山市域铁路（宁象线）通车运营。

宁象线北起宁波市鄞州区小洋江站，南至象山县大目湾站，全长61.45公里，共设10座车站，采用4辆编组市域A型列车，最高运行时速160公里。线路开通运营后，象山半岛由此结束不通轨道交通的历史。

国内首个2吨级载重系留气球

投入试运行

9月21日，国内首个2吨级载重系留气球在藏粤直流工程投入试运行。

所谓载重系留气球，是将充满氦气的气球放到空中，用缆绳将其与地面连接，通过收放缆绳控制高度和水平位置，实现高空搬运物资。它最远可以飞800米，最大可以运2吨，位移误差不超过0.5米。

传统修路运输周期长、生态扰动大，无人机虽然机动灵活，但在大载重、长时间连续运输等场景下仍存在局限。系留气球运输技术，有效破解了这些局限。

各领域接连传来的好消息

是我国发展实力

最生动的注脚

期待更多硬核突破

持续上新！

来 源：央视新闻客户端

原标题： 九天揽月、向海筑能！我国多项硬核工程接连突破

本文转自：温州新闻网 66wz.com