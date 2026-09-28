机票换门票、2000万出行券、500多项文艺活动……温州请你来过秋！

温州发布 2026-09-28 08:16:00

9月24日，温州市政府新闻办举行2026温州金秋文旅消费季新闻发布会。发布会上，市文化广电旅游局党组成员、副局长季华文介绍温州市2026年金秋文旅消费活动安排。

9月24日，温州市政府新闻办举行2026温州金秋文旅消费季新闻发布会。

发布会上，市文化广电旅游局党组成员、副局长季华文介绍温州市2026年金秋文旅消费活动安排。

今年中秋与国庆仅相隔三个工作日，“请3休13”的拼假方案催生出近年少有的超长旅行时间“窗口”。

温州集山、江、海、湖、岛、瀑之大成，可谓是“一半奇峰秀水、一半沧海潮声”，有雁荡山“亿年火山”的奇峰峻壁、“三百里楠溪”的桃源秘境、百丈漈“中华第一高瀑”的壮丽奇观、苍南“168黄金海岸线”和百岛洞头的蓝色风情、朔门古港遗址的海丝故事……是国内外游客旅行理想目的地。

当前，温州正打造“国内一流、世界知名”休闲度假旅游城市，在这金秋时节，将围绕“山海相约 秋韵温州”主题，推出一批可感知、可参与、可消费的文旅新场景、新业态、新玩法，着力让游客感受“世界的温州，来了都说好”。

重点实施五项举措

升级“票根惠游”

为了让游客的“诗画山海”之旅更加实惠，温州在“票根”方面提升了含金量。

01.交通出行票根

持续迭代“一张机票游温州”活动，海内外游客凭7天内抵达温州的机票或登机牌，在温州本地可享78个景区景点免门票、11个景区景点5折优惠和近500家优质商户的消费折扣优惠。

近期“温州机票”福利还扩展到了台州23家重点景区首道门票6折优惠，涵盖神仙居、天台山、台州府城等知名景点。瓯海区还推出了“动车票惠游”措施。

02.景区游线票根

凭温州台州“雁楠飞仙海天游”廊道6家重点景区中任一景区的全价门票凭证，可享受廊道内其他参与景区指定线路或联票的门票6折优惠。乐清市还推出了“一张门票游乐清”活动。

03.赛事演艺票根

瑞安、永嘉、苍南等地对持有浙BA赛事活动门票的游客推出了系列的景区、住宿、餐饮等惠游措施，龙湾区的“逐光站台演唱会”门票可享受100多家餐饮、住宿酒店、休闲娱乐等商户专属折扣。同时，“滴滴出行”向来温游客推出了总价值超2000万元的出行福利专属优惠券包，游客打车最高折扣达5折；“同程旅行”向来温游客推出了价值2888元的“双节旅行券包”，包括温州游线最高100元的专属红包。

丰富“文艺盛宴”

温州是中国南戏故里、歌舞之乡、百工之乡和东亚文化之都，“双节”期间全市共开展500多项文艺活动，让游客充分感受温州这座历史文化名城的文化底蕴和艺术气息。

01.满城漫书香

作为全民阅读示范城，温州持续开展“全城同阅万人共读”活动，通过城市书房、文化驿站、文化礼堂等将书香文脉融入节日烟火。全市开展以阅读为主题活动共20多项，如温州图书馆打造《用AI做古诗动画》中秋专场，引导读者体验文生图、图生视频的完整流程，鹿城区文化馆开展“绘本里的科学”亲子阅读系列活动，瑞安市开展“书香瑞安？悦读金秋” 阅读推广系列活动。

02.街巷有舞台

全市布局了“文艺赋美”点位1000多个，把文艺舞台从剧场延伸至景区、公园、街巷等场所。如朔门古港遗址公园推出“文艺赋美·潮起朔门”实景演艺，以周达观展览馆为天然舞台，瓯剧演员从人潮中走来，让市民游客邂逅一场沉浸式的戏曲体验；在梧田老街、平阳坡南街、泰顺廊桥等地，随处可见街头演艺。

03.处处见技艺

温州有5项联合国教科文组织非遗名录项目、35项国家级非遗、159项省级非遗、800多项市级非遗。非遗入景、非遗工坊等布局，让市民游客随处可见民间“绝技”，并沉浸式参与非遗活动。泰顺开展“一线牵雅韵，偶戏贺月圆”木偶戏展演活动，鹿城、瓯海、瑞安、龙港等地的图书馆、景区等为市民游客提供竹丝镶嵌十二生肖、手绘花灯瓯绣、米塑等非遗项目体验。

增强“潮玩嗨游”

金秋的温州将国风雅韵、山海激情与年轻活力相融合，邀请年轻人“趣游”山海。

01.主题音乐节类

以山海为天然舞台，将潮流音乐与在地场景深度融合，形成“一地一品”的音乐节矩阵，推出39场音乐演艺活动。如苍南推出2026温州首届山海狂飙汽摩音乐盛会，三垟湿地推出“2026垟自然集·空气音乐派对”。

02.国风体验类

温州的“古韵国风”游玩场景持续丰富，吸引了一大批年轻人奔赴体验。如在文成百丈漈可以沉浸式体验“武侠”激情，龙湾区永昌堡推出了以明代抗倭史实为背景的国风“堡主来了”剧本杀，园博园推出“嫦娥奔月”威亚飞天秀（中秋档）与八仙巡游（国庆档）活动。

03.户外潮玩类

依托山海兼备的自然资源禀赋，将海上运动、低空飞行、沙滩派对等户外体验串联成线，打造38项的“海陆空”立体潮玩体系。如洞头区推出了“山海游半屏”快艇环岛游，泰顺推出“骑纪泰顺·廊氡摩旅季”活动，文成、苍南等地可以乘坐低空直升机俯瞰山海。

打造“市集乐购”

这个金秋，温州全域共推出布设了40多个各类市集，为游客提供悠闲的吃吃逛逛购购。

01.美食尝鲜市集

金秋属于温州东海海鲜的时令季，游客可以到苍南参加霞关渔港丰收嘉年华，到乐清逛逛北塘文艺季美食市集，到文成尝尝“一鱼八吃”，到永嘉、泰顺、文成等地领略“晒秋”风景，充分感受温州“山珍海味”。

02.非遗好物市集

温州是“工艺美术之都”，非遗市集既有“古物”又有“潮品”。瓯海“青灯市集”依托塘河两岸和水上舞台打造水市，汇集文创、非遗、美食、手作、演艺等，营造江南水乡沉浸式消费场景；鹿城区“风舞星星集·手帐集市”，吸引年轻群体购物交流。

03.特色商品市集

在温州五马街、中国鞋都等商贸街区、产业园区，都推出了本土商品的节日促销活动，滨江绿廊公园推出“宠物友好”主题的宠物用品“落日晚集”。

拓展“研学探索”

将“行走的课堂”嵌入温州山水人文之间，为青少年打开一扇触摸历史、感知自然的窗口。

01.亲近自然的研学

如瑞安曹村的“探一脉曹学”耕读文化研学，文成南田的农旅研学，泰顺乌岩岭“生物多样性”研学，温州园博园的橘园寻宝奇遇半日营、中华小药师半日营等活动。

02.感受科学的研学

如三澳核电科技馆场馆运用AR、全息等数字技术为游客展示核电历程与“华龙一号”技术，龙湾中国眼谷推出“睛彩魔法学院嘉年华”，苏步青励志教育馆开展“探秘宇宙·玩转中秋”科普活动，文成樟山壹号开展“浙江之翼·低空嘉年华”活动。

03.探究历史的研学

如瓯海龙舟博物馆推出圆明园十二兽首主题沉浸式考古研学活动，带领参与者穿越历史长河、亲手探寻国宝踪迹，深度理解中华文明的厚重与辉煌；苍南矾山恐龙化石馆，探寻亿万年古生物演化历程。

温州有着“诗画山海”的全域美景，有着“千年商港”的文化底蕴。我们诚挚邀请广大市民与八方游客，走进温州、畅游温州。

发布会现场

发布人就大家较关心的问题

回答了记者提问

国庆期间浙BA温州三支队伍赛程如何安排？接下来，除了浙BA之外，温州还会有哪些重点体育赛事，将如何与文旅场景衔接联动？

市体育局党组成员、副局长、新闻发言人 杜继正：

关于国庆期间浙BA温州三支队伍赛事安排情况

2026浙BA省级争霸赛9月4日到明年1月举行，全省28支队伍分4组实行主客场、双循环比拼，我市温州联队、苍南队、瑞安队参赛。国庆期间，三队共有6场比赛：10月2日温州客场战玉环、瑞安主场迎丽水；10月3日和5日苍南、瑞安分别客场战湖州、永康；10月6日温州主场对宁海，10月7日苍南主场战宁波。市体育局将联动文旅、商务、农业等部门，以赛事为引擎，全面点燃假日经济。

01.做大票根经济

赛事期间，凭温州、苍南、瑞安主场门票，3日内免收望海楼、中雁荡山、寨寮溪等10家景区首道门票，享受北雁荡山、百丈漈、乌岩岭等16家景区票价优惠，及酒店、民宿、餐饮等100多家商户专属折扣。结合“一张机票游温州”活动，温州、苍南、瑞安三个主场每场安排50-100张门票用于“机票换门票”活动，凭7天内抵温机票即可兑换门票，真正实现“看一场球，游一座城”。

02.做热夜间消费

赛事期间，设置第二观赛点105个并配套一批主题市集，吸引观赛并带动消费，打造“看球赛—逛夜市—游商圈”的完整消费链条。市集串联餐饮、农特产品、文创非遗等业态，融入品牌展播、抽奖互动等内容，国庆期间将延长营业时间，增加主题氛围，吸引更多市民及游客驻足消费，促进“赛事流量”转化为“消费增量”。

03.做深文旅体商融合

赛事期间，精选本土优秀文艺节目参与中场表演，让赛场成为展示温州文化的重要窗口。国庆期间，将联合温州文旅集团推出浙BA温州联队系列文创产品，涵盖服饰配饰、家居文创、徽章、周边衍生等多个类目，线上设立球迷商店，线下在温州主场市集、相关第二观赛点进行实体销售，丰富赛事文化内涵，助力赛事文化破圈。

关于金秋期间全市重点赛事安排情况

一是聚焦国家级以上赛事，办好2026年全国武术套路冠军赛、2026年ITF国际网球大师赛MT1000温州站、2026年“南麂岛杯”国际海钓俱乐部精英邀请赛等11场重大赛事，实现赛事期间住宿、旅游、商贸等消费有效增长；

二是聚焦重大群众性赛事，办好2026温州马拉松，延续“来温州·跑世界”办赛理念，配套推出“跑温马·游温州”专属消费包，联动商超、酒店、民宿、景区等推出专属优惠，推动“一日参赛、多日停留，一人参赛、全家旅游”；

三是聚焦山海特色赛事，办好文成红枫古道跑山赛、重走红军路会师平阳活动、泰顺飞云湖半程铁人三项赛、苍南168黄金海岸越野挑战赛等赛事，推出“一赛事一特色消费场景”，让选手在参赛之余深度体验温州山海风情，持续放大“世界的温州，来了都说好”的城市品牌声量。

今年暑期，温州推出了“温情热购”消费季活动，反响很好。那在这次的金秋文旅消费季中，特别是马上到来的“中秋国庆双节”，商务局将如何进一步推动“商旅文体”融合？

市商务局党组成员、副局长 张建东：

为满足广大市民对体验式、个性化消费的需求，我们商务部门以国家消费“三新”试点城市建设为主载体，以“商文旅体”融合为主抓手，大力推进消费新模式、新业态、新场景发展，重点做好以下三方面工作：

01.打造一批“商文旅体”融合的新型场景

支持推进首批45个“三新”试点项目建设运营，打造商业与文旅体深度融合的消费新地标。比如，鹿城朔门历史文化街区建设形成“文化遗址+特色商业+生活烟火”融合发展的特色场景；瑞安“39间”消费创享园打造工地音乐节、撒野市集、脱口秀专场等年轻化消费场景；泰顺筱村“寻梦宋韵”市集复刻大宋市井，结合晒秋节点亮山城夜游。

同时还推动专业市场向“体验式消费目的地”转型，联动大象城、眼镜小镇市场集群等专业市场植入文化体验、旅游购物，让游客“逛市场、品文化、看产业、享服务”。

02.举办一批“展演赛会”相联的新颖活动

双节期间，全市将举办110余场特色消费活动，推动消费与展会、演艺、赛事深度融合。

“展会+消费”方面，举办温州人工智能产业博览会、国际汽配展、茶博会等重点展会，向参展商推介温州文旅和特色产品，开展“跟着展会游温州”活动；2026浙江金秋消费季启动仪式将于10月下旬在科技广场举办，推出多重优惠和互动体验，诚邀市民游客参与。

“赛事+消费”方面，在浙BA篮球争霸赛期间，在全市商圈、街区布局超百个第二观赛点，并组织举办“瓯潮美食集”，以体育流量带动消费活力。

“演艺+消费”方面，温州“逐光站台”演唱会于9月26日在温州奥体中心举办，配套举办“湾有引力”青龙市集，打造集观演、逛集、休闲消费于一体的夜间潮流消费场景，联动激活演艺消费活力。

03.培育一批“吃购游玩”兼具的新潮品牌

大力推进首发首店培育引进和老字号创新发展。今年以来，全市已引进落地温州首店72家，涵盖商品、美食、文旅体服务等领域。双节期间，扬春茶社、休闲潮牌MMLG、鲜食零售几多全等一批首店将集中亮相，进一步丰富消费供给。

支持桥墩月饼、旺马兴等一批老字号与知名IP跨界联名，研发推出系列新品，让游客“尝得到温州味、带得走温州礼”。同时，我市持续深化消费品以旧换新，已撬动汽车、家电、3C数码等智能化产品消费超115亿元，惠及135万人次，接下来还将进一步拓展智能家居焕新补贴范围，持续释放大宗消费潜力。

下一步，市商务局将携手各地各部门，持续深化“商文旅体”跨界融合，丰富消费业态、升级消费场景、优化惠民服务，打响“购在温州”品牌，为全市经济高质量发展增添动力。

中秋国庆双节即将来临，请问温州是否有更具体游玩攻略？

市文广旅局党组成员、副局长、新闻发言人 季华文：

关于温州旅游攻略，考虑每位游客的旅行目的、喜好不同，我想从不同角度的五句话来回答。

01.瓯韵温州，人在戏中

温州是国家历史文化名城，有中国南戏故里、百工之乡等金名片。体验温州这座城市的文化底蕴，可以从朔门古港遗址公园起步，走进遗址展示等场馆，逛逛周边的历史文化街区、江心屿的“世界古航标”，感受“海丝港城”的繁华、“千年斗城”的奥秘。

在九山书会“大宋戏仓”体验一回“人在戏中”，在纱帽河吴百亨故居沉浸式庭院剧《吴家老宅》中身临其境地感受温商的“敢为天下先”，在文化驿站、非遗工坊等参与木活字、蓝夹缬、海陶等非遗手作......白天读城、晚上看戏，在城市旅游中体验温州“千年商港”的文脉、城脉、商脉。

02.山海温州，诗画入境

秋高气爽，正是温州山水最好的打开方式。雁荡山白天看灵峰奇石、大龙湫飞瀑，晚上看灵峰光影夜景，同一座山、两种表情；楠溪江的竹筏、林坑的晒秋，是谢灵运笔下的山水诗变成了现实。“海上花园”洞头望海楼看百岛，168黄金海岸线海上冲浪，南麂岛听潮观星，体验滨海蓝色风情和激情。西线还有文成百丈漈和泰顺廊桥、氡泉。温州之秋，登山、涉水、赶海、观星，各种秋感一次集齐。

03.趣拍温州，光影正好

在这个“朋友圈经济”的时代，很多游客会问，温州哪里拍照最好看？“趣拍温州”带你找对时间、找对角度。九山书会古戏台、江心双塔等等宋韵人文味道，巽山塔与世界贸易中心大厦的“古今同框”，洞头“海上明月”的同心公园，雁荡山“蓝眼泪秘境”双珠谷.....随手一拍都出片。前天，温州文旅启动“趣拍点”全网征集，欢迎每一位游客献出私藏“角度”，分享震撼、惊奇、唯美的瞬间。

04.嗨游温州，日夜精彩

温州的秋天，白天有山水，晚上不寂寞。龙湾奥体中心有“逐光站台”演唱会，苍南有“山海狂飙汽摩音乐盛会暨全国越野巅峰赛”，楠溪江有“2026东海重型音乐节”，还有塘河夜画、园博夜航、洞头海上阳台音乐会，滨江绿廊公园逛“宠物友好”的落日晚集，《温州夜游指南》供你点单。温州之夜，有歌、有赛、有星空、有活力。

05.好吃温州，知味人间

温州正在全力创建“世界美食之都”，我们希望每位游客都能从“天光”到“夜厨”，尝遍瓯越“山珍海味”。跟着活动吃，乐清有“黄金子梅鱼宴”，文成有一鱼八吃烹饪大赛、畲味百家灶，梧田老街的鱼灯夜市，苍南霞关的虾皮节等，拉满了烟火气。走进街巷，早晨吃一碗糯米饭，午后来点杏仁腐、鱼丸、灯盏糕，深夜还有温州馄饨和猪脏粉。来温州，品的是舌尖上的山海清鲜，感的是滨海古城的温情烟火，来过，才知“一口入魂，一城入心”。

温州2026年的秋天，我们想给游客的不是一张景点清单，而是五种体验：文化的厚度、山海的广度、打卡的乐趣、夜游的精彩、美食的回味。具体活动、场次和政策，欢迎大家关注“温州文旅资讯”官方微信公众号等平台，也欢迎大家把温州之秋，变成自己的难忘之秋、烟火之秋、回味之秋。

文成百丈漈的武侠IP这两年持续出圈，请问今年中秋、国庆双节期间，百丈漈在武侠IP的深化和升级上，有哪些重磅项目和新玩法？除了百丈漈核心景区之外，文成还有哪些配套的文旅活动和惠民举措？

文成县人民政府党组成员，温州市百丈漈-飞云湖旅游经济发展中心党委书记、主任 张敏：

今年中秋、国庆双节期间，文成紧扣“百丈漈武侠大会”核心IP，打造“武侠体验、人文盛宴、舌尖美食、潮玩休闲”特色文旅产品，让游客吃有滋味、玩有乐趣、住有温情，尽兴而来、满载而归。

首先，“百丈漈武侠大会”全面焕新，打造沉浸式山水江湖。我们把百丈漈的飞瀑、山林、古道全部变成可互动的真实江湖场景。游客领取《侠客修行手册》即可开启闯关式修行之旅。山门集结入江湖、一漈飞瀑前论剑、枫林深处斗飞花、练武场上打擂台，还能参与隆重的“侠客册封”大典，领取专属文创封赏。沿途随处可见实景演艺NPC，既能互动飙戏，也能随手拍出氛围感满满的武侠大片，完完整整圆一场仗剑山水的侠客梦。今年我们还新增中秋月宫主题特色节目，仙侠意境搭配江湖烟火，全龄段游客都能找到属于自己的江湖乐趣。

其次，《伯温出山》实景大戏，解锁独一无二的伯温文化体验。这部沉浸式原创音舞诗画剧，取材于国家级非遗刘伯温传说。剧目融合了话剧表演、诗词吟诵、歌舞演绎与科技光影等多种形式，在山水古宅之间，把刘伯温的传奇故事、治世智慧与家国情怀娓娓道来，让厚重的历史“活”在观众眼前。除了看大戏，游客还可以到刘基庙参与祈福民俗、打卡“墨镌风骨”书法展，沉浸式感受帝师故里的文脉底蕴，这是文成独有的文化名片。

还有，“好吃文成”美食系列，把山野烟火吃到尽兴。我们以“美食+乡村”的思路，把舌尖体验和田园游玩深度绑定。“好吃文成·来珊溪吃鱼头”烹饪大赛火热开锣，游客可以现场观摩大厨比拼创意，解锁珊溪水库包头鱼的多样吃法，打卡地道全鱼宴；省级非遗白露尝新节既能享用秋收时令的尝新宴，也能观看传统尝新古礼、参与非遗互动、体验农耕食俗，满满都是山野田园的治愈感。此外，畲味百家灶、红枫潮玩美食节、湖与天空晚风市集等美食场景遍布全县，走到哪都能尝到文成的地道风味。

除此之外，全县还同步上线了丰富的配套活动。您可以去铜铃山“精灵庆典”闯入童话世界，到龙麒源赴一场浪漫的人鱼之约，还有低空飞行嘉年华、畲乡云海露营等超多新鲜玩法。同时，文成的住宿也藏着不少惊喜，既有精品森林度假酒店，又有“侨家乐”品牌民宿，还有氛围感十足的星空露营地，非常适合亲子遛娃、情侣约会、好友聚会。

在惠民举措方面，各大景区与商户也推出了门票减免、住宿优惠、餐饮折扣等实实在在的优惠福利。更多活动详情与优惠政策，大家可以关注“文成发布”微信公众号。

这个双节，文成有江湖的酣畅、人文的厚重、烟火的温暖，更有满满的诚意。我们诚邀八方游客走进文成，赏百丈飞瀑盛景、游伯温福地胜境、品好吃文成风味，满载金秋福气而归。

来 源：温州发布

原标题： 机票换门票、2000万出行券、500多项文艺活动……温州请你来过秋！

本文转自：温州新闻网 66wz.com