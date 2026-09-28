温州日报 2026-09-28 08:25:04

中秋假期，温州消费市场迎来品质升级热潮。不同于传统走亲访友、景区出游的过节模式，以山姆会员店、盒马鲜生为代表的新零售商超人气爆棚，低糖健康月饼销量大幅攀升、县域首店经济强势出圈，新式场景化消费成为假期主流。

盒马鲜生苍南首店开业人气爆棚。受访者供图

温州网讯 山姆月饼全部售空，盒马温州二店在苍南开业，市民排队进场热门货架被抢购一空……中秋假期，温州消费市场迎来品质升级热潮。不同于传统走亲访友、景区出游的过节模式，以山姆会员店、盒马鲜生为代表的新零售商超人气爆棚，低糖健康月饼销量大幅攀升、县域首店经济强势出圈，新式场景化消费成为假期主流。

假期期间，山姆温州会员店持续保持超高热度。昨天上午10时，门店入口便排起十余米长队，地下车位早早满员，现场不仅汇集市区市民，更有大量乐清、平阳等周边县域消费者专程到访，甚至有不少丽水、台州、福建等地的外地消费者。开业近两年，门店热度始终不减，中秋假期县域专程到访的家庭客群占比超三成。

“往年中秋要么走亲戚，要么去景区人挤人，今年干脆全家来山姆逛半天，吃的用的一站式搞定，就当短途休闲了。”平阳县鳌江镇市民陈先生的过节方式颇具代表性，他一次性选购牛排、三文鱼、烘焙点心等各类商品，将商超沉浸式购物变成家庭微度假新选择。

消费热度直观体现在销售数据上。据山姆温州会员店负责人李小建介绍，中秋假期月饼、滋补礼盒、水果礼盒等节庆品类销量领跑全场，其中月饼在节前已全部售罄，实现亮眼的双位数同比增长。今年山姆上架十余款月饼礼盒，定价覆盖99.9元至300元，150元左右亲民品质款成为主力。贴合当下健康消费趋势，门店重点推出低糖、高纤新品，黑猪肉鲜肉月饼、高纤杂粮月饼、酒酿花果冰皮月饼等创新款式广受市场青睐。

业内人士分析，会员制商超依托规模化供应链、精准的中高端客群，具备更强的产品定制和创新能力，能够精准匹配消费者对健康、品质、差异化产品的需求，为高端节庆消费升级提供了有力支撑。

健康化、品质化的消费趋势同样在盒马鲜生的中秋销售数据中凸显。据盒马鲜生温州区域负责人介绍，中秋假期月饼、水果礼盒、大海鲜等品类处于“销冠”位置。低糖成为今年盒马鲜生月饼最鲜明的关键词。随着消费者从重包装、重噱头转向关注配料、口感和价格，健康、真材实料正成为月饼消费的新共识。盒马自去年推出低糖月饼系列后，今年进一步扩充产品阵容，并将豆沙、莲蓉、五仁三款经典散装月饼全面升级为低糖款。目前，低糖月饼系列销售同比增长近70%，是月饼中增长最快的品类。

与此同时，盒马苍南首店的开业，成功将高品质新零售资源下沉县域，激活了温州全域消费活力。9月25日中秋当日，温州第二家盒马门店、县域首家盒马门店落地苍南宝龙广场。开业首日门店人气爆棚，市民排队入场，生鲜、熟食、烘焙区域持续排长队，热门商品补货即售罄。不少苍南市民表示，以往体验新式新零售需要驱车前往市区，如今优质消费场景落地家门口，极大丰富了县域假期消费选择。

这些消费场景的火爆并非孤立现象。温州市统计局数据显示，2026年上半年全市社会消费品零售总额2565.3亿元，同比增长1.7%。零售载体和首店供给同步加码，其中山姆龙湾二店顺利签约推进，盒马鲜生在市区、苍南及超盒算NB社区店多层布局，共同支撑“会员制+生鲜餐饮+即时零售”的节日消费增量。就在前不久，温州入选第二批全国零售业创新提升试点城市，将利用2年左右建设周期，深入实施场景化改造、品质化供给、数字化赋能、多元化创新、供应链提升五大行动，推动全市零售业高质量发展迈上新台阶。政策红利与市场活力的叠加，正推动温州消费从“量的扩张”转向“质的引领”。

来 源：温州日报

原标题： 从市区火到县域 温州新零售商超撑起消费新主场

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com