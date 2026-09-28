温州都市报 2026-09-28 08:34:26

据温州市水利局通报，自2023年启动全域幸福河湖建设以来，全市新建滨水绿道1014公里，累计打造水美乡村171个、高品质亲水IP103个，全市亲水圈覆盖率提升至97%。全市10个县（市、区）分三批次入选省全域幸福河湖建设项目，入选数量居全省首位，实现了水环境改善与绿色经济增长的良性互动。

温州网讯 “坐在这挺舒服的，而且温度很合适。”近日，西安游客贾姣将温州之行的第一站选在平阳顺溪，这趟行程源于本地朋友的极力推荐。她没想到的是，眼前的这片亲水平台，几年前还是一片杂草丛生的荒滩。

让远道而来的客人愿意把“第一站”安排在一条河边，温州花了不少功夫。据温州市水利局通报，自2023年启动全域幸福河湖建设以来，全市新建滨水绿道1014公里，累计打造水美乡村171个、高品质亲水IP103个，全市亲水圈覆盖率提升至97%。全市10个县（市、区）分三批次入选省全域幸福河湖建设项目，入选数量居全省首位，实现了水环境改善与绿色经济增长的良性互动。

平阳顺溪：

荒滩变亲水台，业态先行兴水岸

顺溪镇副镇长姜林把顺溪的底气概括为“三张牌”：生态牌、文化牌、民族牌。这里森林覆盖率平阳全县最高；坐拥10座国家级文保古建筑群，有“浙南晚清民居博物馆”之称；溪南村还是少数民族村，建筑风貌独树一帜。

为让这片水岸“火”起来，当地选择先让市场进来，再谈建设升级。溪南村所在的鳌江干流顺溪段，过去是杂草乱石丛生的高滩地。中小河流治理项目投入200万元整治后，当地引进了专业运营团队，先以轻量级餐饮业态试水——一间小木屋、几个咖啡点位，成本不到传统开发模式的一半。随着口碑上升，溪边的延续座位、水上桨板运动、路演舞台陆续落地。

如今，这里每逢节假日人气爆棚。今年以来，游客已突破100万人次，村集体每年稳定增收50万元以上，带动周边催生民宿5家、农家乐6家。

“以前这里是滩涂地，台风一来就淹水，谁都想不到会变成现在这样。”本地人雷娟娟感慨。

泰顺答卷：

以河湖为底，廊桥IP引客来

如何水岸生金，泰顺则有自己的答卷。

文祥湖是泰顺县城的核心生态地标，海拔520米、水域520亩、环湖步道5.2公里、沿线520株樱花树——当地把这组“520”元素做成了独有的浪漫IP，打造县域唯一山水爱情主题滨湖公园。“泰有艺市”省级重点培育文旅市集在这里落地，18间集装箱商铺累计入驻商户80余家，集聚特色美食、非遗文创、农特产品、潮流轻食，配套音乐舞台和湖畔演艺，形成“日游湖景、夜逛市集”的全天候消费模式。

泗溪则依托5座国保廊桥的独特资源，严守生态与行洪安全底线，植入滨水休闲、水岸研学、乡村市集等业态，打造“廊桥文化+亲水度假”融合场景。该区块年接待游客150万至160万人次，下桥、白粉墙等5村抱团发展，2025年村集体总收入超800万元，村均年增收10万元，培育民宿17家、床位300余个，提供就业岗位700余个。

泰顺县交溪中心主任严飞鹏介绍，当地采用“政府引导、市场运营”模式，通过产业经营实现流量变现，收益再反哺河湖管护。

共富共识：

轻投入，让生态持续“变现”

平阳、泰顺有着相同的底层逻辑：摒弃大额盲目投入，用轻资产撬动水岸价值。

平阳构建水利、村集体、运营方三方协同机制：水利部门筑牢生态基础；村集体盘活沿岸闲置场地，租金收益用于环境与河道管护；运营方负责业态运营，并将经营收益的2%投入水岸维护。泰顺总结为“水利提质、村集盘活、市场运营”，形成“生态保护—业态发展—收益反哺治理”的闭环。

“先入驻运营，再投资建设，我们一开始不用巨额投入，就能够依托河湖美景快速打开市场。”顺溪运营方、浙江焕景艺创旅游投资管理有限公司总经理方振华说。

这种模式的生命力在于边运营、边建设、边完善。顺溪镇计划未来三年追加投资1000万元，新增亲水露营基地、高端民宿等配套，预计年接待游客可达200万人次。泰顺以“微改精提”，按需求逐步完善配套设施，有效规避资源浪费和重复建设。

从平阳溪边的一杯咖啡，到泰顺廊桥旁的集装箱市集，温州两地以市场为先，让生态资源自己“长”出价值。

来 源：温州都市报

原标题： 从外来游客的“第一站”到一座城的“亲水圈” 温州全域幸福河湖“生金”有道

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com