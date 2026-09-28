温州晚报 2026-09-28 08:48:45

昨天，永嘉县五星潭森林公园十几株红杉树前，有不少市民游客前来参观打卡。这些胸径最大已近70厘米的参天大树，源自1972年尼克松总统赠送的红杉树。

温州网讯 昨天，永嘉县五星潭森林公园十几株红杉树前，有不少市民游客前来参观打卡。这些胸径最大已近70厘米的参天大树，源自1972年尼克松总统赠送的红杉树。

据新华社报道，当地时间9月24日晚，中国国家主席习近平出席美国总统特朗普在白宫举行的欢迎宴会。习近平在致辞中指出：“当年尼克松总统赠送的特殊国礼——红杉树，就种植在我曾工作过的浙江省。”

红杉挺拔高大，是世界上最高的树种之一，寿命可达两千年。1972年2月26日，美国总统尼克松访问杭州，随专机带来的北美红杉树苗，被称为“友谊使者”，栽种在杭州植物园内。当年，植物园成立红杉繁衍课题组，负责红杉的繁衍和在浙江省内的推广，并在和美国海岸气候相宜的温州洞头、舟山定海海边试种。1979年，永嘉县林业种子研究所从杭州引进第1代北美红杉扦插苗，种植在当时的大若岩胜利林场。

五星潭森林公园负责人说，这里的红杉最多时为15株，一度成为为浙江省红杉分布最多的地方。有游客说，50多年的风云变幻，赋予了这些红杉树更深的寓意。无论如何，树始终是向上生长，生生不息，正如两国人民对和平与发展的向往始终未变。

来 源：温州晚报

原标题： 习近平主席在访美致辞里提到的红杉树“生生不息”

“友谊使者”在温开枝散叶成参天大树

作者：王记

本文转自：温州新闻网 66wz.com