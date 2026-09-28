温州日报 2026-09-28 09:11:00

昨天，泰顺县南浦溪景区晒秋正浓。人群中，身着红马甲的国网泰顺县供电公司员工吴直嘉、翁文全穿梭其间，巡检用电线路和设备，为晒秋期间安全可靠用电护航。

供电公司员工讲解用电知识。梅传双 摄

温州网讯 昨天，泰顺县南浦溪景区晒秋正浓。沿溪铺展的晒秋场层层叠叠，金黄的玉米、火红的辣椒、圆润的南瓜盛满竹匾，与山谷清风、潺潺溪水交织成斑斓丰收图。人群中，身着红马甲的国网泰顺县供电公司员工吴直嘉、翁文全穿梭其间，巡检用电线路和设备，为晒秋期间安全可靠用电护航。

“这个灯再看一下，灯头接线也要检查仔细。”竹制长廊内，翁文全抬头查灯具，吴直嘉一旁记录。行至摊位前，吴直嘉发现一只插座面板松动，当即紧固接线、重新固定，并提醒商户注意日常使用。晒秋区域竹木装饰多，辣椒、稻穗、玉米集中悬挂铺晒，用电安全要求更高。两人沿景区逐点检查照明灯具、插座和线路连接，重点查看线路是否破损、松动，确认设备运行状态，提醒规范用电。

晒秋聚来人气。红辣椒铺满竹楼，游客沿木栈道拍照、体验民俗，商户迎来忙碌时段。检查设备之余，工作人员主动与商户交流，了解经营用电情况，讲解安全用电注意事项，提醒避免私拉乱接、做好日常检查。针对竹木结构多、人员流动大的特点，他们特别提醒：大功率电器使用前检查线路负荷，营业结束及时关闭不必要电源，发现线路发热、插座松动等异常及时处理。

“这段时间来拍晒秋、看秋景的人多，用电设备也比平时用得勤。你们过来检查一下，我们心里更踏实。”一名景区商户说。马甲红与晒秋红辣椒相映成趣，为丰收景添一抹亮色。

来 源：温州日报

原标题： 马甲红添彩晒秋红

通讯员 梅传双

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