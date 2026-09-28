温州日报 2026-09-28 09:11:39

紫菜月饼、海鸭蛋蛋黄酥订单不断，有厨娘连续三天通宵赶制。记者了解到，今年洞头这两款特色产品销量达2万多个，是去年的三倍多。

温州网讯 中秋佳节，洞头渔家厨娘的工坊里一片忙碌。紫菜月饼、海鸭蛋蛋黄酥订单不断，有厨娘连续三天通宵赶制。记者了解到，今年洞头这两款特色产品销量达2万多个，是去年的三倍多。

“卖爆了，老顾客新顾客都很多。”在洞头东沙不夜港·青年里，渔家厨娘陈爱志正忙着招呼顾客，热情地邀请大家试吃品尝。她介绍，今年在月饼馅料配比上作了调整，紫菜入馅后油脂变少，吃起来清爽不腻。“包装和规格也升级了，有400克和90克两种规格，大饼一盒两个，小饼一盒6个。我们还专门订做了紫菜月饼包装，紫色内外包装袋，寓意紫气东来，有点文创品的感觉。”

渔家厨娘张萍萍连日来也在洞头藤壶文化馆里忙着向客人推介紫菜月饼。她说：“很多洞头本地人从小就爱吃这种咸甜口味的闽南传统月饼，现在外地游客尝过之后也都喜欢上了。有游客尝完当场下单，还打算买几盒带回家送给亲友。”

在“霓家厨娘帮您选”农特产品体验馆，“霓好鸭”蛋黄酥主理人、90后渔家厨娘王珂直言，已经连续三天通宵赶工。王珂说，每一颗蛋黄酥都是用霓屿海鸭蛋黄制作而成，生烤的海鸭蛋蛋黄更油润可口，口味清甜不腻，不爱吃传统月饼的年轻人订单尤其多。

来 源：温州日报

原标题： 把紫菜包进月饼 洞头渔家特色点心成爆款

记者 黄文盈 通讯员 欧阳楚楚

本文转自：温州新闻网 66wz.com