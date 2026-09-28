温州日报 2026-09-28 09:11:40

9月28日，中秋假期后的第一个工作日，市气象台的高温报告继续生效。今明两天全市最高气温34至36℃，西部山区可达36至38℃，午后部分地区还会飘来阵雨或雷雨。据中央气象台消息，28日夜间至10月1日，一股较强冷空气将影响中东部地区。

温州网讯 9月28日，中秋假期后的第一个工作日，市气象台的高温报告继续生效。今明两天全市最高气温34至36℃，西部山区可达36至38℃，午后部分地区还会飘来阵雨或雷雨。

市气象台提醒，晴热之下紫外线强，体感偏闷，外出要做好防暑防晒，及时补水；连日晴朗干燥，森林火险气象等级已升至五级（极高等级），严禁一切林内用火。

不过这轮秋老虎已经进入倒计时。据中央气象台消息，28日夜间至10月1日，一股较强冷空气将影响中东部地区，江南及其以北地区气温先后下降4至8℃，并伴有4至6级偏北风。对温州而言，转折在30日夜里—30日白天还是多云，最高气温32℃上下，夜间起转阴有阵雨或雷雨；10月1日阴有阵雨或雷雨，气温骤降到24至27℃；2日、3日阴到多云，最低气温进一步落到21至23℃。从35℃到27℃，前后不过两天，短袖和外套都得备着。

巧的是，这股冷空气恰好踩着国庆假期的节点赶来。假期头三天温州多阴雨，气温不高，出行记得带上雨具和薄外套，山区早晚凉意更明显。海面风力维持在西南风5至6级、阵风7级，瓯江口区4至5级，滨海游玩和海上作业需留意风浪。

农事上也要注意。眼下温州中晚稻正处在中后期，市气象服务中心的9月农事建议指出，稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟和纹枯病、细菌性条斑病是防治重点，田间需保持水层。山区板栗、银杏陆续进入成熟采收期，种植户要赶在雨前抢收。低洼地带趁这两天疏通沟渠，以防降雨积水。

来 源：温州日报

原标题： 本周气温急转弯 短袖外套都要穿 30日夜里起降水降温

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com