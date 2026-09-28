温州日报 2026-09-28 09:11:00

一年间，团鹿城区委、团瑞安市委牵手本地社工机构，将服务送进社区，温暖那些随父母来到城市、却徘徊在城市边缘的孩子。

温州网讯 瑞安市桃源社区，挂着一个不起眼的信箱。

一年里，它接收了207封来自孩子们的匿名信。字迹有的工整，有的歪斜，有的纸上还洇着泪痕。信件内容也五花八门：和同学处不来、考试前睡不着、想远在老家的爸妈……孩子们把烦恼投进去，就一定能等到回音。

这是共青团中央“伙伴计划”示范社区项目在温州扎下的根脉之一——一年间，团鹿城区委、团瑞安市委牵手本地社工机构，将服务送进社区，温暖那些随父母来到城市、却徘徊在城市边缘的孩子。

瑞安的项目落在桃源社区。这里毗邻工业区与商贸市场，常住人口4652人中流动人口占比高，含城市低收入家庭青少年11人、进城务工青年及随迁子女138人、困境青少年3人。

“这些青少年因父母忙于生计，课后辅导无人问津，社交圈层难以打开，心理关爱也常常缺位。”面对这些现实困境，团瑞安市委联合瑞安市黑眼睛公益发展中心，聚焦新居民子女在安全素养、本土融入、情绪心理等方面的成长难题，构建“团委指导、社工主营、多方联动、全域参与”的服务模式。

其中，心理帮扶是瑞安项目的特色亮点——项目依托社工信箱，搭建“学校—家庭—社区”三级支持网络，建立“收集—评估—回应—介入—再评估”的心理服务闭环，让每个诉求都有回音。

207封匿名来信，社工一封封梳理，发现人际交往与学业压力是两大共性问题。于是，21节社工课堂、6个情绪支持小组、1场家长赋能课堂相继开起来，覆盖青少年1000余人、家长200余人。

“其中一封信，我印象很深。字迹凌乱，满纸都是消极情绪。”社工“柚子”告诉记者，读完那封信，她心里一沉，没有只在信纸上写几句安慰，而是联动学校悄悄研判、锁定范围，为那个孩子单独开起生命教育课，还和他约好一个只有师生二人知道的“暗号”，持续跟进。几个月后，孩子的情绪一点点平复下来——一个站在悬崖边的孩子，被拉了回来。

如果说瑞安项目重在“疗心”，鹿城要解的则是另一道题——如何让这些孩子在陌生的城市里找到归属感。

在鹿城区仰义街道临湖社区，“伙伴领航站”把一间教室腾给了这群孩子。

共青团鹿城区委联合鹿城区和乐社会工作服务中心，搭起“团市委—团区委—街镇团工委—社区—社会组织”五级联动机制，把艺术、科创、体育、人文、生活技能五门课轮着开进孩子的周末；心理团辅和个案咨询里，孩子说出了课堂上不敢说的话；城市探索、安全自护游园会排进日程，陌生的街巷，在孩子们的脚步里一点点变得熟悉。

另外，项目还办起“童融桃源·友伴联盟”——方言课堂上，孩子们用刚学会的温州话互相打趣；非遗手工、民俗体验中，他们头一回走近本地的文化脉络。

一年下来，100余名青年志愿者、200余名专业社工，开出80多场服务，陪伴1600余人次青少年，重点跟进的孩子达900余人次。还有孩子在社区信箱里分享：他已经学会几句温州方言，交到了好多朋友，温州已经成了他“第二个家”。

来 源：温州日报

原标题： 接住徘徊城市边缘的孩子！温州“伙伴计划”示范社区项目落地纪实

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com