德润瓯越 善满中秋 温州举办“我们的节日”中秋市集活动

温州日报 2026-09-28 09:11:00

近日，“德润瓯越 善满中秋”2026年温州市“我们的节日”中秋市集活动在市道德馆外围举行，24个主题摊位集中亮相。

温州网讯 近日，“德润瓯越 善满中秋”2026年温州市“我们的节日”中秋市集活动在市道德馆外围举行。24个主题摊位集中亮相，非遗技艺、传统手作、温州美食、中秋民俗等元素汇聚一堂，吸引不少市民前来逛市集、品美食、赏非遗，感受传统节日文化。

当天上午9时许，市集渐渐热闹起来。正在杨府山公园陪家人锻炼的市民陈先生看到市集后，带着家人走了过来。“本来是出来锻炼的，看到这里挺热闹，就过来看看。”逛了一圈后，他发现，市集里既有熟悉的温州味道，也有平时不常见的传统手艺。“好吃，好玩，市集很有意思。”

非遗展位是市集的一大亮点。瓯塑、瓯窑、黄杨木雕、瓯绣、细纹刻纸、玻璃银光刻、海陶、泥塑等温州非遗项目集中展示，传统手艺人现场展示制作过程。细致的手工技艺吸引市民驻足，不少人拿出手机记录，还有市民现场询问制作方法，在一件件作品、一项项技艺中感受温州传统文化。

另一边，特色美食摊位前人气十足。桥墩月饼、湖岭非遗牛肉干、永嘉早香柚、永嘉麦饼、九层糕、糖画等温州特色食品一字排开。临近中秋，月饼成为市民关注的节令食品，麦饼、早香柚等温州特色美食也吸引不少市民品尝选购。传统手艺与地方美食相遇，让市集多了几分熟悉的“温州味道”。

市集不仅可以逛、可以吃，还有不少体验项目。茶道香道、传统手作、中秋民俗等活动同步开展，家长带着孩子看非遗、做手工、了解中秋习俗。市民在逛摊位、参与互动的过程中，进一步感受传统节日的文化内涵。

此次市集将中秋节庆与非遗传承、传统文化、地方特色相结合。现场统一设置木质主题摊位，并融入灯笼、灯带、月球灯、玉兔等中秋元素，营造浓厚的节日氛围。

近年来，我市持续推进“我们的节日”品牌活动，推动中华优秀传统文化融入群众生活。此次中秋市集以群众喜闻乐见的形式串联非遗、美食和民俗，让传统节日文化走近群众、融入日常，也为市民增添了一份热闹而有温度的节日体验。

来 源：温州日报

原标题： 德润瓯越 善满中秋 我市举办“我们的节日”中秋市集活动

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com