温州日报 2026-09-28 09:11:00

今年中秋假期，泰顺启动“来泰顺·顺顺秋”金秋文旅消费季，在廊桥—氡泉度假区、交垟土楼、南浦溪—筱村一线推出晒秋、非遗市集、土楼游园等活动，为游客献上一场秋日文旅盛宴。

温州网讯 中秋逢秋意，山城待客来。记者从泰顺县文广旅体局了解到，今年中秋假期，泰顺启动“来泰顺·顺顺秋”金秋文旅消费季，在廊桥—氡泉度假区、交垟土楼、南浦溪—筱村一线推出晒秋、非遗市集、土楼游园等活动，为游客献上一场秋日文旅盛宴。

中秋假期没能前来的游客也不必遗憾，国庆黄金周活动还将继续，游客可以在廊桥文化园内撷山味、喝咖啡、捏陶艺、玩拓印；在文兴桥、浪肆咖啡庄园聆听稻田音乐会；在筱村公社、松垟花开火车乐园体验民俗游戏与主题游园。

黄金周之后，各种体育活动开始登场。10月中下旬至11月，三滩红枫古道设置多处徒步与摄影打卡点，乌岩岭推出重阳康养主题活动，游客可登高祈福、森林徒步、林间观鸟；全国青少年腰旗橄榄球U系列赛（10月17日至19日）、飞云湖5公里公开水域游泳挑战赛（10月25日）、飞云湖游跑铁人两项赛（11月8日）、浙南秘境超级山径赛（11月19日）接连开赛。

惠民福利也同步跟上。泰顺依托“好玩泰顺”平台投放金秋文旅消费券，覆盖景区门票、民宿、餐饮、农特产品等领域。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺中秋好戏连台 文旅活动将延续至11月

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com