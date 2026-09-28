温州日报 2026-09-28 09:11:00

9月26日，洞头大沙岙海滨浴场举行“赶海拾潮·逐浪淘沙”主题活动，众多市民游客踏浪而来，在欢声笑语中沉浸式解锁洞头独有的中秋滨海浪漫。

温州网讯 踏浪赶海，逐沙寻趣。9月26日，洞头大沙岙海滨浴场举行“赶海拾潮·逐浪淘沙”主题活动，众多市民游客踏浪而来，在欢声笑语中沉浸式解锁洞头独有的中秋滨海浪漫。

活动现场，不少游客驻足服务点位，申领独一无二的专属“赶海执照”。拿到执照的游客随即奔赴各个体验区域，开启趣味十足的滨海狂欢之旅。

沙滩之上，限时夺宝环节点燃全场热潮。工作人员将“宝藏”散落沙滩各处，游客们俯身探秘、逐沙寻趣。活动期间，还有嫦娥NPC来到沙滩中央，通过亲子游戏互动的方式发放兑换道具，引得现场大小朋友争相参与。

赶海乐园里，不少家长带着孩子，避开户外日晒与潮汐影响，沉浸式体验捞小鱼、抓小蟹、捡拾贝壳的原生态渔家乐趣。此外，沉浸式海边LIVE演艺也在持续上演，温柔民谣、动感金曲、休闲轻音乐轮番唱响。

“参与活动，我们拿到了冰淇淋，还有海鲜。这里挺不错的，卫生整洁、停车方便。”有游客点赞道。

据介绍，本次活动结合渔家传统赶海文化与新潮游玩体验，打造了多场景、多互动的滨海游玩项目。接下来，景区还将继续挖掘本土海洋文化特色，推出更多符合大众游玩需求的滨海文旅活动，丰富游客出游体验。

来 源：温州日报

原标题： 持“赶海执照”踏浪寻宝 洞头上演中秋滨海狂欢

通讯员 林锐 郑树 记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com