温州4支退役军人志愿服务队入选国家级项目

温州日报 2026-09-28 09:11:41

近日，退役军人事务部公布“戎耀边疆·铁血荣光”退役军人守边护边志愿服务项目入选名单，全国100支入选队伍中，浙江占7席，温州则有4支队伍上榜，数量居全省首位。

温州网讯 近日，退役军人事务部公布“戎耀边疆·铁血荣光”退役军人守边护边志愿服务项目入选名单，全国100支入选队伍中，浙江占7席，温州则有4支队伍上榜，数量居全省首位。

据了解，该项目是面向全国沿边沿海省份的国家级志愿服务品牌，聚焦稳边固边、兴边富民，围绕岸线巡查、应急救援、国防教育、民族团结共建四大任务，引导退役军人参与边海防建设与基层治理，助力沿海地区平安稳定与发展。项目集中实施周期为2026年8月至2027年7月，后续转入常态化运行。

本次入选的四支队伍分别是苍南县壹加壹退役军人志愿服务队、公羊救援队温州大队戎耀救援退役军人志愿服务队、洞头区溢香国际救援队以及永嘉县红十字海鹰救援服务中心。这四支队伍是温州退役军人志愿服务的优秀代表。在温州，退役军人一直是强大而坚定的志愿力量——全市共有6.8万名“兵志愿者”，占退役军人总数40.7%，总服务时长65万小时。

“我们现有退役军人队员62名，他们虽已脱下军装，但初心依旧，遇有任务便闻令而动、迅速集结，是我们队伍的中流砥柱。”苍南县壹加壹退役军人志愿服务队相关负责人介绍，队伍先后参与土耳其地震、甘肃积石山地震、西藏定日地震等国内外重大灾害救援，退役军人在这些救援行动中均发挥了重要作用。

另外，公羊救援队温州大队戎耀救援退役军人志愿服务队现有在册志愿者74名，其中退役军人21名，该队累计完成内涝排险、人员搜救、火灾辅助、近海抢险等各类应急任务百余起，先后参与缅甸曼德勒地震、广西横州洪灾救援等国内外救援行动；洞头区溢香国际救援队则深耕海上搜救、抗台抢险、便民应急处置、拥军支前、公益助老、海岸巡护与安全宣教等工作，该队年均应急出勤超百次，救助遇险群众120余人，挽回经济损失超百万元，志愿服务时长超11万小时，惠及群众3.5万余人；永嘉县红十字海鹰救援服务中心成立十三年来，共参与大小救援600余次，成功营救2000余人，现有22名退役军人，均已成为攻坚克难的中坚力量。

来 源：温州日报

原标题： 我市4支退役军人志愿服务队入选国家级项目

记者 潘培期 通讯员 温退军

本文转自：温州新闻网 66wz.com