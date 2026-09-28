温州日报 2026-09-28 09:11:41

日前，温州日报第三党支部、温医大附二院儿内科第一党支部、旭日亭党支部的党员志愿者共同展开活动，走进浦东社区，以“义诊+慰问”的方式，把党组织的关怀和慈善温暖送到群众身边。

温州网讯 日前，温州日报第三党支部、温医大附二院儿内科第一党支部、旭日亭党支部的党员志愿者共同展开活动，走进浦东社区，以“义诊+慰问”的方式，把党组织的关怀和慈善温暖送到群众身边。

当天上午9点刚过，温五幼万盛江山云起园区内已是暖意融融。温医大附二院儿内科医护党员搭起诊台，为在园儿童逐一开展健康检查，仔细查看咽喉、听诊心肺，科普秋季常见病预防、手卫生和传染病防护知识。温州日报第三党支部党员在一旁维持秩序、记录现场。镜头里，是医生低头问诊、孩子仰脸应答的温情画面。

10点，活动转场至浦东社区党群服务中心。在座谈会上，三方支部介绍各自的情况和活动品牌，共同谋划把儿童健康科普、社区便民服务、慈善慰问做成常态化结对项目，将“一次活动”转化为“长效机制”。

临近中午，党员志愿者把月饼和慰问物资送到社区一线环卫工人手中。双手接过礼包，环卫工人老周笑着说：“我们收到了浓浓的关爱。”活动中，旭日亭义工还亲手制作了多种温州特色小吃，邀请大家一起品尝。

今年“中华慈善日”的主题是“弘扬慈善文化 践行慈善惠民”，这场进社区活动聚焦“一老一小”和一线劳动者，依托党员志愿者的暖心服务，为孩子送去健康守护，为老人带来暖心陪伴，向环卫工人送上节日问候。

下一步，三方党支部将把儿童健康服务、慈善慰问、社区便民服务纳入常态化清单，持续推动慈善文化进社区、进校园、进家庭，把惠民落到社区群众身边，传递实实在在的温情。

来 源：温州日报

原标题： “义诊+慰问”多方联手送服务进社区

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com