温州日报 2026-09-28 09:08:10

9月25日下午，由温州市图书馆联合温州肯恩大学人文学院、温州肯恩大学图书馆共同打造的“阅见世界·相遇温州”系列活动，在温图（市府路）六楼放映厅启幕。

温州网讯 9月25日下午，由温州市图书馆联合温州肯恩大学人文学院、温州肯恩大学图书馆共同打造的“阅见世界·相遇温州”系列活动，在温图（市府路）六楼放映厅启幕。首场活动以世界文化开放麦为载体，邀请四位中外学者登台，带来一场兼具趣味性与思想性的跨文化交流盛宴。

活动现场，罗丽君、埃利奥特·施韦巴赫、凯文·斯宾塞、于晓倩四位教授依次登台，以开放麦轻分享形式进行自我介绍并预告后续分享主题。罗丽君博士带来《香港滋味：街头美食文化背后的故事》，从传播视角解读街头美食承载的在地文化；美国学者埃利奥特·施韦巴赫博士以《街头艺术与美国城市》为题，讲述城市街头艺术里的社会表达；加拿大籍凯文·斯宾塞博士带来趣味话题《为什么加拿大人总爱说“对不起”？》，从文学与哲学角度剖析国民文化特质；认知神经科学于晓倩博士分享《正念能提升专注力吗？——从亚洲文化传统到现代脑科学》，打通东方传统静心智慧与现代脑科学研究。

圆桌对谈环节，四位教授立足不同国家的生活与研究经历，围绕文化相遇、文明互鉴展开深度交流，碰撞多元思想火花。现场读者与高校学生踊跃举手提问，与学者面对面交流探讨，在轻松氛围中拓宽国际视野。

来 源：温州日报

原标题： 中外学者温图共话多元文明 “阅见世界·相遇温州”系列活动开讲

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com