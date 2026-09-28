温州打造电梯加装智能治理新样板

温州日报 2026-09-28 09:11:00

今年，温州抢抓政策机遇，获批既有住宅加装电梯605台、获中央专项补助1.64亿元，获批数量、资金体量均稳居全省首位。

温州网讯 上午9时，鹿城区谢池巷6号甲幢，住户金文婷买菜归来，刷卡走进崭新的外置电梯。轿厢平稳上行，一楼直达五楼，全程仅八九秒。“盼了40多年，终于等到这一天！”金文婷感慨，“以前买袋米，都要在楼梯口歇好几回。”近年来，温州越来越多老楼里的居民圆了“电梯梦”。

老旧小区加装电梯，是民生所盼，也是城市基层治理之难。今年，温州抢抓政策机遇，获批既有住宅加装电梯605台、获中央专项补助1.64亿元，获批数量、资金体量均稳居全省首位。依托国债资金精准赋能，温州在资金分摊、邻里调解、长效管护等关键环节协同发力，以民生的关键小事破解老城治理难题，打造出可复制、可推广的电梯加装治理新样板。

国债“撑腰”

居民出资“阶梯分摊”

谢池巷甲幢建成于上世纪80年代，是温州典型的华侨老住宅。常住居民大多年过六旬，最高龄老人已逾90岁。数十年间，无电梯楼栋让高层老人出行举步维艰。看着周边小区陆续加装电梯，居民改造心愿愈发迫切。

但加装电梯并非易事。温州西奥电梯有限公司总经理杨勇解释说，加装电梯不只是设备安装，还涵盖地质勘查、方案设计、土建施工、管线改移、井道建设、外立面修复等全套工程。单台老旧电梯更新成本约15万元，老旧小区加装新电梯综合成本可达40万元至50万元。

超长期特别国债分级补助，为民生项目卸下资金重担。按照标准，4至6层住宅每台补助25万元，7层及以上每台补助30万元。但剩余缺口怎么补，成了摆在住户面前的新难题。

金文婷带领住户走访多个电梯加装样板小区，反复协商，最终敲定分层差异化出资方案：1楼不出资，2楼2万元、3楼4万元、4楼6万元、5楼8万元，整栋楼自筹40万元。

难题接踵而至。有业主长期旅居海外，无法联络签字。楼栋创新推行梯控管理模式：已出资业主刷卡乘梯，待海外业主补齐份额后即可正常使用，既保障已出资业主权益，也为未出资业主后续加入留出通道。

“各项程序跑完才2个月，经过3个月施工，今年6月就投用了，太快了！”金文婷感慨。新电梯运行几个月来快速平稳、噪音极低。居民们还统一规划，将25万元中央国债补贴作为电梯专属“养老金”，全部用于后期维保。

谢池巷甲幢的顺利加装，是温州持续推进老旧小区电梯加装的一个缩影。其实自2019年起，温州便启动市级财政补助，覆盖鹿城、龙湾、瓯海、洞头等片区，实行15万元—8万元逐年递减奖补，为加装电梯打下制度基础。截至去年底，全市累计加装电梯997台。今年，随着超长期特别国债政策落地，温州抢抓机遇、叠加发力，新增获批项目605台，一年新增量相当于此前历年累计总量的六成多，跑出电梯加装“加速度”。

三级调解

化解邻里“高低之争”

电梯加装最大阻碍，除了资金与施工技术，还有高低层住户利益博弈。低层顾虑采光、噪音、楼体安全，高层亟须出行便利。杨勇表示，如今加装电梯大多采用外置全玻璃井道，通透性好，对低层采光遮挡有限，配合降噪设计，尽量降低对低层住户的影响。但即便如此，利益协调仍是难点。为此，温州坚持群众自治导向，创新推出“自行协商—社区调解—街道听证”三级矛盾化解机制。

鹿城区大南街道仓坦大楼电梯加装公示阶段，曾遭一楼6户业主集体反对。街道、社区调解员主动靠前、多轮磋商，最终促成楼上住户给予低层每户7500元经济补偿，邻里握手言和，项目顺利开工。1999年建成的海螺小区，老龄化程度偏高，8台电梯加装项目同步申报，却因民意分歧长期停滞。街道工作人员逐户走访，通过座谈交流、问卷调研、专家现场答疑，历时两个多月逐一消解低层住户顾虑。其中2台因邻幢业主反对，停滞四年。街道首次牵头召开加装电梯专项听证会，公开陈述、质证答疑、平等协商，彻底破解僵局。目前，小区已有6台电梯投用，为复杂小区改造提供可复制的“温州样本”。

制度革新同步松绑。今年9月，《温州市既有住宅加装电梯管理办法》征求意见稿出炉，适度放宽业主表决门槛，以对因加装电梯造成不利影响的低层业主，由受益业主给予适当经济补偿，替代以往的“一票否决制”。同时，全市推行并联审批、容缺受理，划定不卡历史违建、不抬高表决门槛、不设隐性环节的审批底线，实行“一台一档、全程留痕”闭环监管。

市住建局相关负责人表示，制度松绑不是降低标准，而是把该管的管好、该放的放活，“让愿意装的业主装得成，让有顾虑的业主有保障，加装电梯才能真正从个案突破走向规模化推进。”据介绍，当前已有超700个项目纳入储备库，目前通过审批项目开工率已达近半，605台电梯预计将于明年6月前完工交付。

智慧管护

守护电梯“全龄安全”

今年，温州电梯加装与更新项目合计获批国债5亿元，近三年同类国债累计获批10.23亿元，2026年获批规模占比达48%，创历史新高。充足资金支撑下，温州积极推动电梯治理从“重建设”向“建管并重”转型——装好电梯只是“上半场”，管好电梯才是“后半场”。

当前，温州正探索电梯“全生命周期安全治理”新模式，全面推行住宅电梯综合保险改革，构建“保险+服务+监管+科技”全链条治理模式。按照计划，今年将完成2500台住宅电梯投保，2027年实现全市住宅小区全覆盖，推动电梯治理从“被动抢修”转向“主动防控”。

与此同时，各县（市、区）也在因地制宜探索智慧管护新路径。苍南在全省率先启用电梯“电子封条”智能监测设备，覆盖400余台停运、查封电梯，预警准确率超95%，累计处置26起安全隐患；乐清依托“一梯一码”数字化台账，市民扫码即可查询电梯全生命周期信息，辖区故障发生率下降42%。龙湾落地AI智控阻梯试点，联动96333应急平台，实现隐患可视化预警、协同化处置。

管护模式的升级，也对电梯行业提出了新要求。杨勇表示，随着国家4层加装电梯新政落地，市场空间进一步打开，行业将迎来利好，但入局者增多、竞争加剧，利润空间已然收窄。自超长期特别国债政策出台以来，今年企业订单量较政策出台前增长20%，但“粗放模式已经走不通了”。严苛的验收标准、专属保修服务，倒逼企业从“卖设备”转向“管全程”。“过去把设备卖出去、装好就基本结束，如今从前期勘查、方案设计到后期维保、更新改造，企业要管电梯‘全生命周期’”。借超长期特别国债东风，整个电梯行业正加速从“增量装机”向“存量服务”转型，谁能把服务链条拉得更长、响应更快，谁就能找到新立足点。

来 源：温州日报

原标题： 温州打造电梯加装智能治理新样板 605台加装电梯将于明年6月集中交付

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com