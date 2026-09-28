温州都市报 2026-09-28 09:35:21

从楠溪江生态漂流、乡村咖啡，到田家莫上隐乡野艺术度假村、石桅岩与楠溪书院，本次温州行首日走进永嘉，沉浸式体验生态资源转化、文旅赋能乡村助力共同富裕的生动实践。

温州网讯 从楠溪江生态漂流、乡村咖啡，到田家莫上隐乡野艺术度假村、石桅岩与楠溪书院，本次温州行首日走进永嘉，沉浸式体验生态资源转化、文旅赋能乡村助力共同富裕的生动实践。

竹筏售票处变身网红咖啡

村民家门口增收

在楠溪江狮子岩景区，考察团登上竹筏顺江漂流。巴西新开发银行美洲区域办事处首席专家Mauricio Xavier对楠溪江美景赞不绝口。得知景区依托生态保护推动乡村振兴，他表示：“保护好生态，让当地群众从中受益，是一种双赢。”

江畔网红咖啡馆——桃咖啡，由原竹筏售票处改造而成，凭借绝佳视野出圈，成为楠溪江边乡村咖啡的“初代网红”，也带动了返乡青年创业。北京第二外国语学院巴西外教Erasto Santos Cruz用中文说，“我很喜欢这里的山水，就像一幅画，而且巴西人对咖啡非常讲究，这里的咖啡特别好喝。”

中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长兼国际传播学院副院长周亭教授评价，经历过生态整治，楠溪江实现自然资源和经济发展有机融合。如今有30多艘竹筏，通过竹筏漂流项目，村民不离乡土，在家门口就可以赚钱，充分体现中国式现代化人与自然和谐共生的理念。

乡野艺术赋能

打造田园微度假目的地

在田家莫上隐乡野艺术度假村，负责人徐刚介绍，该项目打造“1+X”生活方式集群，采用“文化赋能农业+旅游”综合性运营开发模式，围绕“四季瘾集”核心IP，布局特色宿集、文创街区、农产品开发、休闲农业、数字文化等板块，打造共享、共富、共创的田园理想家园。

项目统一流转托管村内农田，打造数字游民社区，推出优惠长租公寓，配套共享办公空间与社群活动，吸引青年人才扎根乡村。大家可以置身山野办公，兼顾自然生活与职业发展，引得考察嘉宾纷纷向往。

“当××遇上温州”：

旧校舍蝶变国际艺术交流中心

考察团成员随后走进楠溪书院。这座综合建筑群落由一所废弃的小学改造而来，集美术馆、艺术家工作室、艺术家写生基地于一体。

2016年，北大艺术学院博士后周建朋回到家乡鹤盛镇。十年来，他秉持着“艺术起源于乡村，艺术沃土在乡村，艺术助力乡村，艺术点亮乡村”的理念，用文化反哺家乡，创办了楠溪书院。书院持续举办了“当巴黎遇上温州”“当伦敦遇上温州”等系列国际化艺术交流活动，吸引多国艺术家前来创作楠溪江主题作品。

米纳斯吉拉斯天主教大学助理教授Ana Carolina Zappa表示，从老旧村落到业态丰富、多姿多彩的旅游乡村，永嘉转型历程和共同富裕理念令她印象深刻。“我的理解，共同富裕是以人的需求为核心，兼顾自然、文化、艺术与教育，共建共享。在这里，我看到了这样的实践，收获成果一同分享、共同成长，值得发展中国家参考借鉴。”

来 源：温州都市报

原标题： 楠溪江畔，见证共富实践

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com