温州都市报 2026-09-28 09:35:20

9月25日，参加活动的中外嘉宾先后探访温州海螺集团、温州博物馆、青灯石刻艺术博物馆、温州园博园等地，从绿色产业到城市文脉，从循环经济到生态园林，在一天紧凑的行程里，近距离感受中国式现代化的温州实践。

温州网讯 9月25日，参加活动的中外嘉宾先后探访温州海螺集团、温州博物馆、青灯石刻艺术博物馆、温州园博园等地，从绿色产业到城市文脉，从循环经济到生态园林，在一天紧凑的行程里，近距离感受中国式现代化的温州实践。

从制伞起家到多业并举

外宾盼技术能落地巴西

温州海螺集团从一把雨伞起家，如今已成长为集环保、生物医药、钢材、制伞、食品等产业于一体的多元化集团。

在海螺集团下属浙江星创环保集团有限公司（以下称“星创环保”）展区前，材料采购部总监缪俊伟身边围了不少外宾。外宾们最好奇的是，企业经营范围如何做到跨度这么大。不少人还追问，是否考虑将国内的产品和技术带到巴西去。

星创环保是海螺集团旗下一家专注于城市固废全链条资源化利用与绿色低碳解决方案的高新技术企业。目前，星创环保已与国内70余座城市建立合作，在全国建成9大生产基地，“十五五”期间将在100个城市布局500条生产线，实现超百亿产值。

中国传媒大学区域国别传播研究院巴西传播研究中心主任、教授颜巧容在参观后感慨：“海螺集团从一个小小的雨伞加工厂起家，现在涵盖了多种业态，进入了多种产业，让我们印象非常深刻。”她认为，海螺集团作为温州企业的一个缩影，让人感受到温州企业家勇于拼搏、勇于探索、面向世界，紧跟着国家产业和经济发展的浪潮奋勇向前。

“这家企业可以把不同经济领域产生的废弃物加工成新型建筑材料，用于国内房屋与建筑物的室内、室外施工。它把循环经济的理念付诸实践，实现资源多次利用，避免自然资源被过度损耗。”巴西新开发银行美洲区域办事处首席专家Mauricio Piccinato Xavier认为，这就是可持续发展，“巴西也有大量建筑工程，但建筑垃圾问题十分棘手，我们的资源利用效率并不高。或许我们可以引进中国的这项技术，让巴西经济也获得同样的红利。”

“绿水青山就是金山银山”

在温州看见鲜活实景

当天下午，工作坊嘉宾一行先后走进青灯石刻艺术博物馆和温州园博园。

青灯石刻艺术博物馆坐落于温瑞塘河沿岸，由民间文化爱好者张金成历时13年深入温州200多个村落收集藏品，于2019年建成开放。南馆主体建筑使用近80万块明清时期墙砖、3000块古建筑石头构筑而成，馆内石刻精品跨越唐五代至清代。

温州园博园作为第十五届中国国际园林博览会主会场，总规划面积约230公顷，绿化种植面积达54.9万平方米，种植露地植物近2000种，织就一幅山水大园林的壮丽画卷。

巴西公民委员会主任、律师José Renato Peneluppi Junior在参观后表示，上午参观海螺集团，让他记住“绿水青山就是金山银山”，下午游览青灯石刻艺术博物馆和温州园博园后，真切感受到这句话在温州落地为可触可感的生活图景。

来 源：温州都市报

原标题： 产业园林，读懂发展密码

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com