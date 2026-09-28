温州都市报 2026-09-28 09:35:21

9月26日，中外嘉宾走进温州朔门古港遗址，探访这座“千年商港”。在跨越时空的文明对话中，感受温州文化遗产保护与城市发展相融共生的生动实践。

温州网讯 9月26日，中外嘉宾走进温州朔门古港遗址，探访这座“千年商港”。在跨越时空的文明对话中，感受温州文化遗产保护与城市发展相融共生的生动实践。

在考古陈列室，卡斯珀·利贝罗传媒学院人文科学教授Márcia De Toni被一件件瓷器吸引。她说，中国历史不仅与丝绸贸易相关，也与瓷器紧密相连。通过这些物件，能了解历史变迁。“我们在课本上学过丝绸之路和来自中国的商品，贸易让彼此紧密联系。我家里也收藏着中国瓷器，巴西是贸易全球化的参与者，出口‘巴西红木’、矿产等，也进口电车、服装等，通过这种实地交流让我更懂中国。”

巴西利亚大学教授亚历山大·巴里奥斯对于温州政府与民间如何协作推进文化保护表示关注。“能够守住自己历史的民族令人钦佩。”巴里奥斯认为，博物馆是民众了解历史、保护文化遗产的重要载体。它们的有效建设运营，可以让人走出课堂，在轻松环境中学习。巴西也有丰富的历史与考古遗迹，但不少尚待发掘，温州的做法值得参考借鉴。“过去，这港口连通不同文明；如今，它仍在搭建文明沟通的桥梁。回到巴西后，我会告诉身边人，我去过一座‘千年古港’。”

中国传媒大学区域国别传播研究院巴西传播研究中心颜巧容则从城市文脉传承的角度分享她的看法。她认为，温州人敢闯敢拼、敢为人先的精神古而有之、一脉相承。从当年主干道为文物让路，到如今将文化优势转化为产业优势，温州在守护历史记忆的同时，也让民众在参与保护、共享发展中获得收益，推动物质富裕与精神富有相互促进，让城市文脉在发展中更好延续。

来 源：温州都市报

原标题： 朔门古港，共话遗产传承

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com