温州都市报 2026-09-28 09:35:21

9月23日至26日，2026中巴文化年·第四届“读懂中国式现代化”工作坊（下简称“工作坊”）“走进共同富裕”主题活动走进温州。

温州网讯 9月23日至26日，2026中巴文化年·第四届“读懂中国式现代化”工作坊（下简称“工作坊”）“走进共同富裕”主题活动走进温州。作为2026“中巴文化年”系列活动之一，工作坊邀请巴西本土及在华的巴西学界、媒体界和商界代表与中方人员组成考察团，围绕“共同富裕”主题，到温州、衢州开展实地调研。

活动创办人、中国传媒大学区域国别传播研究院执行院长周亭介绍，作为民营经济发祥地，温州经济活力强、动能足，是观察“先富带动后富、实现共同富裕”的理想窗口，希望巴西嘉宾能借此近距离感知中国式现代化的多维图景。

本届工作坊由中国传媒大学、中共温州市委宣传部、中共衢州市委宣传部主办，中国传媒大学区域国别传播研究院、温州市新闻传媒中心、衢州南孔文化发展中心承办，中国传媒大学国际传播学院特别支持。

来 源：温州都市报

原标题： 巴西来客看温州 国际视角话共富

本文转自：温州新闻网 66wz.com