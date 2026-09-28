三代人百年寻根 法国人至高在温州找到外公家族关键线索

温州都市报 2026-09-28 09:35:22

今年中秋，对从法国来温州寻亲的至高来说，月亮格外明亮、圆润。9月24日，他在瓯海区娄桥街道东岙村一棵树龄130年的无柄小叶榕下，与当地高姓族人并肩合影。当天下午，他满怀“团圆”暖意，启程返回河南郑州。

温州网讯 今年中秋，对从法国来温州寻亲的至高来说，月亮格外明亮、圆润。9月24日，他在瓯海区娄桥街道东岙村一棵树龄130年的无柄小叶榕下，与当地高姓族人并肩合影。当天下午，他满怀“团圆”暖意，启程返回河南郑州。

临行前，他说：“如果有机会，希望带着舅舅、姨妈一起来温州，和这里的亲人见面。”一句朴素的承诺，串联起三代人跨越近百年的牵挂，也藏着一脉华人刻在心底、割舍不断的乡土情结。

近日，在北京缘梦公益基金会志愿者、四川公安省级团圆工作室，以及温州市侨联、温州市公安局鹿城区分局、高氏家族、温州都市报、浪潮新闻等多方协助下，至高找到了外公高洪发（音译）的关键线索。

北京缘梦公益基金会志愿者肖奇表示，寻亲工作仍在持续推进中。后续将采集至高、温州高姓族人以及至高舅舅（现居法国）的生物样本，并交由专业机构比对。“这确实是个好消息，但目前还只能说是‘疑似亲属’，只有拿到科学、权威的检测结果，才能真正确认双方之间的关系。”

三代人“接力”寻亲

“乡土情结”割舍不断

这场跨越山海的寻亲之旅，始于一代人的遗憾。

据至高介绍，他的外公高洪发于1913年前后出生，20岁左右曾在瑞安塘下工作生活。1935年，高洪发与好友远赴法国谋生，后与法国当地女子结婚，育有3女1子。其中，至高的母亲排行老三。

“直到1969年离世，他都没能再回到中国，这也成了一家人的心结。”至高的话语中带着些许遗憾。他说，外婆于1981年离世，但临终前仍惦记着外公的老家。“2011年，我舅舅和姨妈来中国旅游，也专程到瑞安塘下拜访，但当时获得的线索有限，加之语言不通、行程紧张，寻亲未能持续推进，只能暂时作罢。”

2026年9月，这根寻亲的“接力棒”正式交到了至高手上。“我和至高教授是在一次中医学术交流会上认识的，后来才知道他在寻找他外公在温州的亲人。”至高的同行翻译、志愿者郑义琴说，“我们先后联系了寻亲工作室的胡祥雨警官和北京缘梦志愿者肖奇。经初步分析，至高教授的外公可能来自温州市鹿城区藤桥镇一带的高姓家族。”

在肖奇、郑义琴的陪同下，9月21日至22日，至高来到鹿城区藤桥镇枫林岙村等地，其间得到市公安局鹿城区分局上戍派出所民警的帮助。在实地走访中，他们得知高姓家族中高文旭、高朝海两位长者保存着宗谱、族谱材料，但根据他们掌握的信息，未能找到对应记录。与此同时，在瑞安塘下一带寻找过程中，也未见成效。

郑义琴说，看着一个接一个线索被“划掉”，能真切感受到至高教授复杂的内心变化，“就像东西放在面前，却被一层薄薄的纱窗遮挡，确实心有不甘。”

9月22日，至高通过温州都市报和浪潮新闻录制寻亲视频，希望借助媒体和热心市民的力量圆梦，在离开温州前做最后一次尝试。

一本宗谱

成为“破窗”关键因素

血脉的厚重，总在不经意间将彼此连接。

9月23日下午1时许，正准备搭乘飞机返程的至高一行突然收到一条信息。“应该是找到了。”郑义琴将高朝海发来的信息转告至高，他兴奋地握紧拳头，大声叫了出来。“当时我们正在前往机场的轻轨上，至高教授希望马上下车赶过去。我理解他的心情，便答应在下一站一同下车，并取消了当天下午2点50分的航班。”

高朝海说，温州高姓族人基本来自藤桥镇乌石坑，可通过宗谱寻找对应关系。“他们9月22日上午7点左右就到过我这，但第一时间没有找到，主要是因为提供的名字、出生日期、家庭成员等关键线索有误。”

随后，东岙村的高瑞国起到关键串联作用。“当时我在手机上刷到你们温州都市报和浪潮新闻发的至高寻亲视频，发现他外公的经历与家族中一位长者很像。对方是我爷爷的一个堂兄弟，年轻时在瑞安生活过，后来去了法国，之后再也没回来。”高瑞国将自己掌握的信息反馈给高朝海。

于是，高朝海再次翻阅宗谱并确认，至高的外公应该叫“铭聽”，曾外祖父为“墀暁”（日常称“陈富”），曾外祖母为“薛李知公女”。这与至高此前提供的“JANFOU”“LI”高度相近。“宗谱上的名字综合考虑辈分和五行，与日常叫法会有区别，比如‘陈富’就是日常称呼。结合高瑞国描述的生活经历，基本可以确定就是铭聽。”

“这本宗谱应该是1970年前后修的，考虑到至高外公出国的时候，我爷爷年纪也不大，再加上文化程度不高，极有可能在修谱的时候按辈分随便报了个名字。”高瑞国认为，虽然一些小细节对不上，但整体生活轨迹相差无几，“其实我们一直知道‘铭聽’的存在，因为他妈妈在世的时候，我听说他曾向国内汇过钱。在1970年前后，我爷爷也托法国的朋友打听过‘铭聽’的消息，但后来得到的消息是对方已经去世了。我们觉得时间久了，信息上存在偏差很正常，至高应该就是我爷爷大伯这一支的。”

“这感觉太奇妙了。”至高坦言，在得到研究宗谱的长者肯定答复后，他立即取消机票，决定留在温州继续寻找。9月23日当晚，至高见到了“久违”的亲人。“我们交流了很多，他们也给我抄录了部分宗谱，让我对家族脉络有了更清晰的认识。”

扎根故乡才能叶茂

期待团圆再续新章

9月24日上午，至高在高瑞国等族人陪同下，来到位于东岙村后山的墀暁墓地。据介绍，墀暁系在藤桥去世。不久，墀暁妻子及幼子跟随亲人迁至东岙山，墀暁墓地也由弟弟迁移、修缮，此后每年清明均有后人祭拜。

“我最深的感受，就是终于找到了自己的祖先，找到了自己的根。”至高说，从小到大，外公到底是谁？他从哪里来？在中国还有没有亲人？这些问题一直萦绕在家人心头。外公离开后，这些问题更没了答案。“如今数十年过去，我们终于找到了彼此，实现了家人的团聚。”

临行前，至高告诉记者，他想在高瑞国老家不远处的大树下拍一段视频，讲述此次温州行的真实感受。“我选择这棵树，是因为树象征着天地之间的连接，也象征着我与根脉的关系。”至高动情地说，“我的根，就是我的祖先。一个人如果能够和自己的祖先、家族建立深厚连接，就像一棵树：根扎得越深，越能向上生长，伸向天空。”

同时，至高许下新的心愿：“希望能纪念祖先、祭拜他们，也希望以后能好好照看他们的墓。”

宗谱上的“铭聽”是否确为至高外公？生物样本比对结果如何？本报记者将持续关注至高寻亲进展。

来 源：温州都市报

原标题： 三代人百年寻根，一本宗谱有望破解家族脉络

法国人至高在温州找到外公家族关键线索

记者 陈恩欣 黄梦思/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com